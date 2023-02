Milan x Tottenham: onde assistir às oitavas da Champions nesta terça,14

Milan e Tottenham entram em campo nesta terça-feira, 14, às 17h (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A partida que abre a rodada de mata-mata do torneio terá transmissão ao vivo pelo canal fechado Space e pelo serviço de streaming da HBO Max.

Mandantes na partida, a equipe italiana chega de uma vitória no campeonato nacional que deu fim a série negativa de quatro derrotas. Pela fase de grupos da Champions, a equipe ficou em segundo lugar no grupo E.

A provável equipe que deve enfrentar o Tottenham deve ser com: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Krunic, Tonali, Hernández; Díaz, Leao; Giroud.

Por sua vez, a equipe inglesa terminou na liderança do grupo D da Champions, na chave mais embolada da competição. A equipe vive momento osciloso neste início de ano. Chega de uma derrota por 4 a 1 na Premier League.

A principal baixa para o confronto das oitavas é a do goleiro Lloris, que sofreu uma lesão no joelho na última partida. O time que deve ir à campo deve ser com Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane

