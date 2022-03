Milan quer findar jejum na Itália: a briga pelo título nas ligas europeias

Restando pouco menos de dez rodadas para as principais ligas europeias chegarem ao fim da temporada 2021/2022, os panoramas e os palpites dos campeonatos se consolidam. No Italiano, o Milan é líder e pode ser campeão depois de onze anos de jejum. No Alemão, o Bayern de Munique caminha rumo ao décimo título consecutivo comandado pelo artilheiro Lewandowski. PLACAR separou o cenário das ligas francesa, inglesa, italiana, alemã e espanhola.

Campeonato Francês 2021/2022 (após 28 rodadas)

Faltando dez rodadas para o fim do Francês, o Paris Saint-Germain construiu até aqui uma campanha sólida e com larga vantagem na ponta da tabela. Com 60 pontos, está dez a frente de Olympique de Marselha (50) e Nice (50), perseguidores mais próximos. A distância aumenta com relação a Rennes (49) e Strasbourg (47).

A equipe dirigida pelo técnico Mauricio Pochettino, curiosamente, busca retomar um título que perdeu para o Lille na última temporada. Se vencer, chega a décima taça nacional – número que iguala o Saint-Étienne, maior campeão.

Na última rodada, o Olympique voltou a vencer após três jogos e com boa aparição do volante Gerson que fez um dos quatro gols da equipe sobre o Brest. Enquanto isso, o líder venceu o Bordeaux por 3 a 0, mas nem mesmo a vitória apaziguou a ressaca da eliminação na Liga dos Campeões. Sobrou para Messi e Neymar, que foram vaiados pela torcida.

Campeonato Italiano 2021/2022 (após 29 rodadas)

Mais equilibrado, três pontos separam o líder Milan do Napoli no campeonato italiano. Com isso tem-se: Milan (63), Napoli (60), Inter de Milão (59), Juventus (56) e Lazio (49) entre os primeiros colocados. Faltando menos de dez rodadas para o fim, o Milan depende apenas de si para levantar o título nacional depois de onze anos (última conquista foi na temporada 2010/2011).

Campeonato inglês 2021/2022 (após 29 rodadas)

Na ponta da tabela em boa parte do campeonato, o atual campeão Manchester City vê agora o Liverpool, do artilheiro Salah, se aproximar da liderança. A diferença, por enquanto, ainda é confortável: 70 pontos a 66, mas não permite maiores escorregões na competição Na sequência da tabela, Chelsea (59), Arsenal (51), Manchester United (50) integram o top 5 da liga. Quem voltou a desencantar na última rodada foi Cristiano Ronaldo, que emplacou os três gols da vitória por 3 a 2 sobre Tottenham. O time de Harry Kane, aliás, faz temporada apagada e estacionou na oitava colocação.

Campeonato espanhol 2021/2022 (após 29 rodadas)

A hegemonia do Real Madrid pode se consolidar no 35º título da história do clube no torneio. A classificação até o momento abrange: Real Madrid (66), Sevilla (56), Barcelona (51), Atlético de Madri (51) e Bétis (49). A boa campanha dos merengues passa pelos pés do trio Benzema, Vinícius Jr. e Luka Modríc, que anotaram juntos 36 gols na competição. Pelo rival, o Barça, tem chamado atenção ainda as atuações do recém-chegado Aubameyang, responsável por seis gols em nove jogos e que tem contribuído para a sequência de vitórias da equipe.

Campeonato alemão 2021/2022 (após 26 rodadas)

Faltando oito rodadas para o fim do torneio, o Bayern de Munique lidera com folga o campeonato alemão e pode chegar a décima conquista consecutiva. A equipe dirigida pelo alemão Julian Nagelsmann tem 60 pontos, sete a mais do que o vice-líder Borussia Dortmund (53). Na sequência da tabela, Bayer Leverkusen (45), Red Bull Leipzig (44) e Freiburg (44) fazem as melhores campanhas. Absoluto em campo, o polonês Robert Lewandowski acumula 29 gols na competição.

