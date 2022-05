Milan ou Inter de Milão, quem fica com o título do Campeonato Italiano?

A reta final do Campeonato Italiano promete emoções na busca pelo título. Com o início da 36ª rodada na última sexta-feira, 6, a Inter de Milão começa o fim de semana na primeira posição, com 78 pontos, após vencer o Empoli, por 4 a 2. Mesmo assim, o Milan, principal rival na briga, tem 77 e pode retomar o topo no domingo, 8, contra o Hellas Verona. Dependendo de um milagre, o Napoli, com 70, ainda sonha.

O Milan, com 77 pontos, precisa apenas de si para voltar a erguer o scudetto depois de onze anos, mesmo na vice-liderança, por ter um jogo a menos que a líder Inter.

O rival de Milão tem 78 pontos e é o atual campeão. Em 2021, a equipe rossoneri perdeu apenas uma partida no Campeonato Italiano.

Com larga vantagem para o quinto colocado, os quatro primeiros já estão na Liga dos Campeões. Enquanto isso, Lazio e Roma, com 59 pontos, ocupam vagas da Liga Europa, seguidas por Atalanta e Fiorentina, com 56. A equipe de Bergamo, em 7º, está na vaga da Conference League.

Na ponta da tabela desde a 25ª rodada, o Milan está a três partidas de pôr fim ao incomodo jejum sem conquistar o campeonato nacional. Único remanescente daquela conquista em 2010/2011, é o camisa 11, Ibrahimovic, autor de oito gols e três assistências na temporada. O atacante perdeu muitos jogos por lesão, mas retornou aos campos recentemente.

A artilharia isolada da competição é do atacante Ciro Immobile, da Lazio, autor de 27 gols. Atrás dele, está o sérvio Dusan Vlahovic, com 23 gols – vale lembrar que 16 destes gols foram pela Fiorentina, clube que ele trocou pela Juventus em janeiro.

Os jogos restantes:

Milan

8/5 – Verona (fora de casa)

15/5 – Atalanta (em casa)

22/5 – Sassuolo (fora de casa)

Inter de Milão

15/5 – Cagliari (fora de casa)

22/5 – Sampdoria (fora de casa)

Napoli

7/5 – Torino (fora de casa)

15/5 – Genoa (em casa)

22/5 – Spezia (fora de casa)

