Milan é comprado por fundo de investimentos dos Estados Unidos

O Milan, recém-coroado campeão italiano após 11 anos de jejum, foi comprado pelo fundo de investimentos americano RedBird Capital por cerca de 1,3 bilhão de euros (cerca de 6,6 bilhões de reais), de acordo com a imprensa local. O empresário Gerry Cardinale, fundador do grupo, assinou um acordo preliminar para adquirir o clube, que desde 2018 era propriedade de outra empresa americana, a Elliott – que, por sua vez, havia comprado do chinês Yonghong Li.

Assim como a Elliott, a RedBird é um fundo de investimentos privado dos Estados Unidos. A nova proprietária do Milan gerencia por volta de 6 bilhões de dólares em vários setores, como bens de consumo, serviços financeiros, telecomunicações, tecnologia e esportes. Cardinale possui um patrimônio pessoal de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Ele trabalhou por cerca de 20 anos no Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimentos do mundo.

A RedBird é detentora de 85% do Toulouse, recém-promovido para a primeira divisão da França, e de 10% da empresa que controla a maioria das ações do Liverpool. O fundo também tem participações no Boston Red Sox (beisebol), no Pittsburg Penguins (hóquei no gelo) e na Dream Sport, plataforma esportiva na Índia especializada em críquete. A Elliott, que é comandada por Paul Singer, permanecerá como acionista minoritária da equipe italiana.

Cardinale deverá se encontrar nos próximos dias com a alta direção do Milan, incluindo o ex-zagueiro e atual diretor Paolo Maldini, para discutir as estratégias do clube para a próxima temporada.

