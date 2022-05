Milan e City perto do título: como está a briga na Itália e na Inglaterra

Enquanto Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern de Munique já são os campeões na França, Espanha e Alemanha, a disputa pelo título segue indefinida na Itália e na Inglaterra. Líderes, Milan e Manchester City são seguidos por Inter de Milão e Liverpool e, apesar da vantagem, precisam confirmar seu favoritismo para comemorar.

Na Itália, o Milan tem vantagem confortável, e um empate contra o Sassuolo, no próximo domingo, 22, fora de casa, já garante o Scudetto. Com 83 pontos, o time treinado por Stefano Pioli tem dois a mais que a Inter, que encara a Sampdoria.

Caso as equipes fiquem empatadas em pontos, a vantagem é do Milan, pelos confrontos diretos no torneio.

Enquanto isso, na Inglaterra, o Manchester City, que tem 90 pontos, pode ser campeão já nesta terça-feira, 17, sem entrar em campo. Se o concorrente direto Liverpool, que tem 86 pontos e um jogo a menos, sair derrotado contra o Southampton, o título vai para o lado azul de Manchester pela quarta vez nos últimos cinco anos. Contudo, em caso de vitória ou empate dos Reds, a disputa fica para a rodada final.

No domingo, 22, o time de Jürgen Klopp enfrenta o Wolverhampton, em casa, enquanto o City recebe o Aston Villa, treinado por Steven Gerrard, ídolo do Liverpool. Em caso de duas vitórias do Liverpool nestas rodadas finais, o time de Guardiola perderia o título com um empate ou uma derrota.

