Miguel Merentiel: reforço do Palmeiras foi alvo do River e não é típico 9

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira,18, a contratação do atacante uruguaio Miguel Merentiel, que assinou até junho de 2026, em uma transação de 1,5 milhão de dólares (cerca de 7,5 milhões de reais) por 80% do jogador. Aos 26 anos, Merentiel é pouco conhecido no futebol brasileiro, mas se destacou nas últimas duas temporadas no Defensa y Justicia, da Argentina, atuando principalmente como um atacante de mobilidade.

Merentiel atuou em 19 partidas neste ano, todas como titular; fez nove gols e deu três assistências. No ano passado, atingiu sua melhor marca na carreira após ganhar sequência de jogos na equipe de Sebástian Beccacece: foram 12 gols em 44 partidas disputadas.

Em dezembro passado, foi protagonista de uma cena marcante, no triunfo do Defensa y Justicia sobre o River Plate, por 3 a 2, em pleno Monumental de Núnez, pelo Campeonato Argentino. Após marcar o segundo gol do time, Merentiel correu para as câmeras de transmissão e gritou “Soy una bestia” (“Sou uma fera”, em tradução do espanhol). O apelido do atacante logo viralizou, e ele virou “La Bestia”.

Merentiel estava emprestado ao Defensa y Justicia pelo Godoy Cruz desde setembro de 2019. Foram 79 jogos e 27 bolas na rede pelo clube, além de dois títulos: o da Copa Sul-Americana, em 2020, e a Recopa Sul-Americana, em 2021, vencida nos pênaltis sobre o próprio Palmeiras, em Brasília.

A trajetória do atacante uruguaio é marcada por protagonismo recente. Foram apenas 19 jogos como titular na temporada passada, quando passou a ganhar mais espaço com Beccacece após a saída do artilheiro Brian Romero, que foi para o River Plate no meio do ano passado.

“É um jogador que passou de coadjuvante para protagonista, foi um substituto emergencial para Brian Romero. Quando chegou o Beccacece, continuou sendo reserva, mas pelos gols e pelo alto rendimento conquistou a titularidade e se tornou peça fundamental do time”, afirma o jornalista Marcos Sittner, que acompanha o clube pela revista Planeta Defensa.

Apesar de ter vestido a camisa 9 do Defensa y Justicia, Merentiel não tem as características típicas de um centroavante – ele se destaca pela mobilidade ao redor da área, um aspecto pedido pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, à diretoria.

“A melhor versão dele é jogando pela ponta ou centralizado, mas não como referência na área, ou seja, um pouco mais retraído, como um ‘falso 9’. Aproveita muito bem os espaços”, completa Sittner sobre o jogador.

Miguel Merentiel (26 anos) com a camisa do Defensa y Justicia: ⚔️ 79 jogos (45 titular)

⚽️ 27 gols

🅰️ 7 assistências

⏰ 117 mins p/ participar de gol

👟 100 chutes (61 no gol!)

✅ 46% conversão de chances

💯 Nota SofaScore 6.88 É o novo centroavante do @Palmeiras! 🇺🇾👏 pic.twitter.com/SQEiEzEX6V — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) May 18, 2022

O Palmeiras venceu a disputa pelo atacante, que vinha sendo monitorado pelo River Plate. O nome de Merentiel aparecia na lista dos desejos do treinador do gigante argentino, Marcelo Gallardo, de quem o jogador uruguaio é próximo. No ano passado, Nahuel Gallardo, filho do técnico do River, foi companheiro de Merentiel no Defensa.

Merentiel é natural de natural da cidade de Paysandú, no leste do Uruguai. Foi revelado pelo Peñarol, em 2017. Teve passagens pelos espanhóis Lora e Mestalla, antes de retornar ao futebol sul-americano pelo Godoy Cruz, onde foi pouco utilizado.

Depois de bater na trave, entre outros atacantes, com Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, e Taty Castellanos, do New York City, o Palmeiras enfim anuncia mais um reforço no ataque para o restante da temporada. No entanto, o novo contratado só poderá jogar a partir de julho, quando reabre a janela de transferências do futebol nacional.

