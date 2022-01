Michael vai, Marinho vem: os valores das negociações do Flamengo

O Flamengo agitou o mercado de transferências nesta quinta-feira, 27. Até então sem anunciar reforços para temporada, desta vez, o clube deve oficializar mudanças no setor ofensivo: a venda de Michael para o Al Hilal, da Arábia Saudita, e a chegada de Marinho, do Santos. O Rubro-Negro acertou o acordo com o clube árabe para a venda do jogador de 25 anos pelo valor de 8,45 milhões de euros (cerca de 45,5 milhões de reais na cotação atual) pelos 80% aos quais o Flamengo tem direito, com contrato de três temporadas, segundo informações do site Goal.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A novela da negociação se arrastou por semanas em trâmites que envolveram o Flamengo, o Al Hilal e o Goiás, dono de 5% dos direitos do jogador. Após recusa inicial, os árabes aumentaram a proposta. Michael irá receber o equivalente a 12,91 milhões de reais anuais vestindo a camisa do Al Hilal, que disputará o Mundial de Clubes em fevereiro, nos Emirados Árabes.

O jogador de 25 anos se destacou na última temporada com 19 gols no Brasileirão. Michael foi adquirido pelo clube carioca em janeiro de 2020 vindo do Goiás, de onde saiu com status de revelação. À época, Flamengo pagou pelo atleta por 38, 4 milhões. Após início contestado na Gávea, ele se tornou peça decisiva na equipe no segundo semestre de 2021. Ao todo, Michael disputou 105 partidas e ganhou seis títulos pelo Flamengo.

Para ocupar a vaga deixada por ele, o Flamengo fechou acordo com o atacante Marinho, como seu primeiro reforço para a temporada 2022. Segundo informações divulgadas pelo ge, o valor da negociação é de 1,3 milhão de euros (equivalente a cerca de 7 milhões de reais) por duas temporadas. Além disso, o jogador de 31 anos abriu mão da dívida que o Santos mantinha com ele, e verá seu salário praticamente dobrar no novo clube.

No início das negociações o Santos, que não irá receber o montante completo do valor já que o Grêmio detém 10% dos direitos do atleta, pretendia vende-lo por 9,7 milhões de reais, mas as partes não concordaram. O contrato de Marinho com o clube santista previa até o final do ano, mas o desejo de saída do atleta foi crucial para o acordo com o Flamengo.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!