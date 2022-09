Michael tenta voltar ao Flamengo após problemas na Arábia Saudita

Menos de um ano depois de ser vendido pelo Flamengo por 46 milhões de reais, o atacante Michael quer voltar. Insatisfeito no Al Hilal, da Arábia Saudita, o jogador de 26 anos busca rescindir o contrato com o clube, que vai até 2025, para acertar um retorno ao time rubro-negro, segundo informações do portal Torcedores.com.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Desde janeiro no clube árabe, Michael tem tido bom rendimento. Ganhou espaço após um início irregular e, ao todo, soma 21 jogos (11 como titular), com três gols marcados e quatro assistências. Foi campeão saudita brilhando no jogo decisivo, em 27 de junho, quando deu os dois passes para os gols do nigeriano Ighalo que definiram a vitória por 2 a 1 sobre o Al Faisaly. O extracampo, porém, pesa para a decisão de voltar.

As dificuldades de adaptação ao país e aos companheiros de equipe têm incomodado o jogador, conhecido pelo temperamento extrovertido. Em entrevista ao canal do comentarista Alê Oliveira, ele disse que há colegas de time que “não gostam dele” e que precisa mudar seu jeito de ser para conviver bem no vestiário.

“Lá tem sua cultura. Sou um cara muito alegre, gosto de música, gosto da resenha. Lá é um pouco diferente. Eu tenho que não ser eu. É realmente um trabalho. Eu chegava no Flamengo e o pessoal falava: ‘O doidinho chegou’. Chegava cantando, gritando, conversando com todo mundo. Aí chega lá, eu não falo inglês, não falo árabe. É difícil para mim essa adaptação”, afirmou.

O jogador citou ainda a perda recente da mãe e a saudade da família como motivos para querer voltar ao Brasil. A prioridade de Michael é acertar seu retorno ao Flamengo, apesar de ele também ter entrado no radar de outros clubes, como Botafogo e Corinthians. Pelo Rubro-Negro, em 2021, o atacante fez 19 gols e deu 10 assistências em 62 partidas. Entretanto, apesar da vontade do atleta de sair, o Al Hilal não deve facilitar a liberação imediata.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens