Messi vê Benzema como melhor de 2022: ‘Bola de Ouro, sem dúvidas’

Sete vezes vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi, do PSG, vê Karim Benzema, do Real Madrid, como grande merecedor do prêmio oferecido pela revista France Football em 2022. O craque argentino reconheceu a temporada do francês de 34 anos, autor de 44 gols e protagonista dos títulos espanhol e da Liga dos Campeões.

“Não há dúvidas este ano. O Benzema teve uma temporada espetacular e venceu a Liga dos Campeões, foi decisivo a partir dos oitavos de final. Não tenho dúvidas, a Bola de Ouro deve ser ele”, afirmou Messi em entrevista à TyC Sports, sobre o colega francês, artilheiro de La Liga, com 27 gols, e da Champions, com 15.

Messi também comentou sobre o 14º título de seu histórico rival, que, segundo ele, não foi o melhor time em campo. “Sei o que é o Real Madrid, vivenciei muitíssimos anos, a vida toda, e sabia que poderia acontecer, porque eles do nada fazem um gol e mudam automaticamente o rumo das partidas (…) Aconteceu conosco e com todos os outros [Chelsea, City e Liverpool]”, comentou, sobre a derrota, de virada, do PSG nas oitavas de final.

“Nem sempre o melhor vence. O Real Madrid, sem tirar seus méritos, porque é o campeão e sempre está aí competindo, não era o melhor time desta Champions”, completou o maior ídolo da história do Barcelona.

Confira como estão os candidatos à Bola de Ouro

Messi também comentou cobre as duras críticas que sofreu de Robert Lewandowski, do Bayern, que o chamou de falso por ter dito que gostaria de vê-lo eleito o Bola de Ouro em 2020 (não houve premiação em razão da pandemia), mas ter votado em Neymar como melhor do mundo no prêmio da Fifa do ano seguinte.

“Cada um é livre para dizer o que quiser e se expressar como acha melhor. Não concordo com ele, porque quando eu comentei que na temporada anterior ele merecia a Bola de Ouro, o fiz de coração. Ele tinha sido o melhor.”

O evento da Bola de Ouro de 2022 está marcada para dia 17 de outubro, em Paris – antes da disputa da Copa do Mundo do Catar, portanto. Disputando o prêmio com Benzema, estão nomes como Kylian Mbappé, do PSG, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Kevin De Bruyne, do Manchester City, e Mohamed Salah e Sadio Mané, do Liverpool.

