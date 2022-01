Messi sente efeitos pós-Covid e desfalca PSG pelo 3º jogo seguido

O atacante argentino Lionel Messi seguirá como baixa no Paris Saint-Germain mesmo nove dias após testar negativo para Covid-19. Ele ainda se recupera dos efeitos do vírus e foi vetado para a partida deste sábado, 15, diante do Brest, válido pela 21ª rodada do Campeonato Francês.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

De acordo com o PSG, a recuperação do argentino está dentro do esperado, mas a projeção é para que volte apenas na próxima semana. A última vez que esteve em campo foi no dia 22 de dezembro, há quase um mês, no empate por 1 a 1 contra o Lorient, fora de casa.

Pelas redes sociais, o jogador chegou a manifestar ter tido mais dificuldades do que esperava durante a recuperação.

Continua após a publicidade

“Como vocês sabem, eu tive Covid e queria agradecer por todas as mensagens que recebi e dizer que demorei mais do que eu pensava para ficar bem, mas estou quase me recuperando e estou muito ansioso para voltar a campo”, registrou.

Na atual temporada, o argentino disputou 16 dos 29 jogos da equipe dirigida pelo argentino Mauricio Pochettino.

A equipe, por sinal, também sofreu diversas baixas recentes em função de atletas infectados como o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, o volante português Danilo Pereira e o meia-atacante argentino Ángel Di Maria.

De acordo com a imprensa argentina, há possibilidades de Messi não ser convocado por Lionel Scaloni para os dois próximos compromissos da seleção pelas Eliminatórias, diante de Chile e Colômbia nos dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro, respectivamente.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!