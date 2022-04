‘Messi, o gênio completo’: biografia do craque chega ao Brasil

A história por trás de Lionel Messi, eleito por seis vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa e detentor de sete troféus da Bola de Ouro, é a premissa do livro ‘Messi, o gênio completo’ já disponível para a compra no Brasil. A biografia, organizada e escrita pelo jornalista argentino Ariel Senosiain, reúne, em 256 páginas, cerca de 68 entrevistas com personalidades próximas ao ídolo do Barcelona e da seleção argentina, atualmente no Paris Saint-Germain. A obra já está disponível pela Editora Hábito e tem custo médio de 64,90 reais.

Dividido em 12 capítulos separados em ordem cronológica, a carreira de Messi é contada desde a descoberta nas categorias de base do clube argentino Newell´s Old Boys. A ida precoce à Espanha até as passagens por Barcelona, onde atuou por quase vinte anos, e PSG.

Entre os relatos ouvidos, estão três entrevistas inéditas com o pai de Messi, Jorge Horacio Messi, o ex-treinador da seleção argentina Alejandro Sabella e o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter.

As convocações para a seleção de seu país natal também são ponto central da biografia de Messi, hoje camisa 10 e capitão da equipe. O livro, que foi inicialmente publicado em espanhol com o título ‘Messi, el gênio incompleto’ (Messi, o gênio incompleto em tradução livre do espanhol), foi atualizado para ‘Messi, el gênio completo’ (Messi, o gênio completo) depois do jogador conquistar o inédito título da Copa América com a seleção argentina.

