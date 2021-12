Messi e outros colegas prestam homenagens a Agüero após aposentadoria

A aposentadoria forçada do atacante argentino Sergio Agüero, do Barcelona, confirmada nesta quarta-feira, 15, comoveu o mundo do futebol. Antes mesmo de confirmar que seu quadro cardiológico foi considerado incompatível para a prática do esporte, o jogador foi às lágrimas em sua despedida no Camp Nou. O jogador de 33 anos estava afastado desde 1º de novembro, quando sofreu uma arritmia durante uma partida contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Colegas como Lionel Messi e clubes como o Manchester City, pelo qual Aguero fez história, postaram mensagens de afeto nas redes sociais.

Um dos melhores amigos de Agüero, com quem conviveu na seleção argentina desde as categorias de base, Messi destacou a alegria de ter podido erguer um título com a equipe nacional ao lado dele. “Praticamente toda uma carreira juntos, Kun … Vivemos momentos muito bonitos e outros que não foram, todos eles nos fizeram unir cada vez mais e sermos mais amigos. E vamos continuar vivendo juntos fora do campo. Com a grande alegria de erguer a Copa América tão pouco atrás, com todas as conquistas que você conquistou na Inglaterra … E a verdade é que agora dói muito ver como você tem que parar de fazer o que mais gosta por causa do que aconteceu”, discursou Messi.

“Certamente você continuará sendo feliz porque você é uma pessoa que transmite felicidade e nós que o amamos estaremos com você. Agora começa uma nova etapa da sua vida e estou convencido de que você vai vivê-la com um sorriso e com toda a ilusão que coloca em tudo. Tudo de bom nesta nova etapa !!! Te amo muito, amigo, vou sentir muita saudade de estar com você em campo e quando estivermos juntos com a seleção”, completou o jogador do PSG.

Apesar de ter feito apenas cinco jogos e um gol pelo Barcelona, Agüero recebeu uma cerimônia de despedida digna de ídolo. Foi exibido um vídeo com diversos gols marcados pelo jogador ao longo de sua carreira, iniciada com apenas 15 anos no Independiente. No Atlético de Madri, onde atuou de 2006 a 2011, se tornou ídolo. A principal passagem, no entanto, foi pelo Manchester City onde permaneceu por uma década: de 2011 a 2021. No clube inglês marcou 257 gols em 384 jogos, o maior artilheiro da história dos Citizens. Levantou ainda cinco títulos ingleses, um da Copa da Inglaterra, seis Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra. Ganhou uma estátua do clube após a sua saída.

O atacante também construiu história pela Argentina. Com a camisa da seleção marcou 41 gols em 101 jogos e conquistou um Mundial sub-20, a Olimpíada de 2008 e a última edição da Copa América. Ao longo desta quarta-feira, diversos colegas como Kevin De Bruyne e Vincent Kompany dedicaram palavras de carinho ao jogador. O técnico do City, Pep Guardiola, fez questão de viajar a Barcelona para comparecer à emocionante despedida. Confira, abaixo, algumas das homenagens a Agüero:

We take a look back at some amazing @aguerosergiokun fan tributes and special memories! ✨#ManCity pic.twitter.com/DKRlWWW4xS — Manchester City (@ManCity) December 15, 2021

Desde tu debut en primera, hasta hace unos días que celebramos juntos tu retiro. Muchas vivencias compartidas que quedarán siempre en el recuerdo. Gracias por tanto @aguerosergiokun Te quiero mucho! 🤗 pic.twitter.com/2bBR4o2mNq — Pablo Zabaleta (@pablo_zabaleta) December 15, 2021

A true legend of the game.

It was an honour to play with you, Sergio.

I wish you all the best for your future. @aguerosergiokun pic.twitter.com/hMybroRitH — Leroy Sané (@leroy_sane) December 15, 2021

An extraordinary striker has retired from the game, but also a great team mate, a friend and a unique personality. Thanks and respect to an authentic Man City phenomenon.

I wish you nothing but the best legend. @aguerosergiokun #Aguerooooo pic.twitter.com/prYdYS7Wxi — Vincent Kompany (@VincentKompany) December 15, 2021

Amigo, sé que ha sido una decisión difícil y dura la que has tenido que tomar pero te vas como una LEYENDA. Para mi ha sido un orgullo compartir tantos momentos juntos, dentro y fuera del terreno. Eres mi partner in crime! 🅰️⚽️Mucha suerte en tu nueva etapa! #KunAguero pic.twitter.com/4s7as9QsAk — David Silva (@21LVA) December 15, 2021

#FuerzaKun ¡Gracias, querido @aguerosergiokun! Gracias por tantos años de fútbol, gambetas, goles y alegrías con la Albiceleste. Estarás por siempre en los corazones de cada argentino y te alentaremos toda la vida👏 ¡Todo lo mejor para lo que venga! 📝https://t.co/BoRVMieKfJ pic.twitter.com/OauliLeJRB — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2021

Fue un honor disfrutar de tu fútbol vistiendo la rojiblanca. Mucha suerte, @aguerosergiokun. pic.twitter.com/pUIXeNl0X8 — Atlético de Madrid (@Atleti) December 15, 2021

One of the best to do it 🔥🔥 thank you for everything, take care bro 💙 pic.twitter.com/H1kBM9gkXo — Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 15, 2021

One of the best strikers ever! Want to wish you all the best for the future legend. See you soon @aguerosergiokun pic.twitter.com/DLsZ2aL6jg — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) December 15, 2021

King Kun. Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8 — Manchester City (@ManCity) December 15, 2021

De #Independiente al mundo. Para toda la vida. Gracias por el fútbol, @aguerosergiokun. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa.#GraciasKun #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/JRG1EgMx1J — C. A. Independiente (@Independiente) December 15, 2021