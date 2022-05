Messi é o atleta mais bem pago do mundo e Neymar é 4º, segundo a Forbes

A Forbes, tradicional revista americana de negócios e economia, publicou na última quarta-feira, 11, o ranking de 2022 com os atletas mais bem pagos do mundo. No topo da lista está o atacante Lionel Messi, eleito por sete vezes o Bola de Ouro. O argentino recebe 130 milhões de dólares (668 milhões de reais) por ano como jogador do Paris Saint-Germain e dos patrocinadores. Neymar, também do time francês, é o quarto da lista, com um ganho de 95 milhões de dólares anuais (488,7 milhões de reais).

A lista conta com atletas de diversas modalidades. Logo atrás de Messi, por exemplo, está o jogador americano de basquete LeBron James, que atua nos Los Angeles Lakers e ganha 121,2 milhões de dólares por ano (623,4 milhões de reais).

King James, como é conhecido, é seguido de perto pelo português Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United, que fatura 115 milhões de dólares (591,5 milhões de reais).

Neymar, na quarta posição, fica acima de outros nomes famosos como os jogadores americanos de basquete Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Kevin Durant, do Brooklyn Nets.

Ainda figuram no top-10 da publicação o tenista suíço Roger Federer, o pugilista mexicano Saul Canelo Álvarez e o jogador de futebol americano Tom Brady, do Tampa Bay Buccaneers. Fecha a lista o atleta grego de basquete Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

De acordo com a revista, o montante arrecadado por Neymar é formado por 70 milhões de dólares (360 milhões de reais) recebidos do PSG e o restante em publicidade. O atleta é o brasileiro mais bem pago da história no nicho esportivo e tem contrato com a equipe francesa até junho de 2025.

Confira o ranking da Revista Forbes:

1. Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

US$ 130 milhões (R$ 668,7 milhões)

2. LeBron James (Los Angeles Lakers)

US$ 121,2 milhões (R$ 623,4 milhões)

3. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

US$ 115 milhões (R$ 591,5 milhões)

4. Neymar (Paris Saint-Germain)

US$ 95 milhões (R$ 488,7 milhões)

5. Stephen Curry (Golden State Warriors)

US$ 92,8 milhões (R$ 477,3 milhões)

6. Kevin Durant (Brooklyn Nets)

US$ 92,1 milhões (R$ 473,7 milhões)

7. Roger Federer (Tênis)

US$ 90,7 milhões (R$ 466,5 milhões)

8. Saúl Canelo Alvarez (Boxe)

US$ 90 milhões (R$ 462,9 milhões)

9. Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers)

US$ 83,9 milhões (R$ 431,6 milhões)

10. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

US$ 80,9 milhões (R$ 416,1 milhões)

