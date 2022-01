Messi e mais três jogadores do PSG testam positivo para Covid-19

A onda de infecções por Covid-19 na Europa chegou ao melhor jogador do mundo. Lionel Messi, o Bola de Ouro de 2021, e outros três jogadores do Paris Saint-Germain, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala, testaram positivo para covid-19 neste domingo, 2, divulgou o clube francês em comunicado oficial.

“Eles estão em isolamento e vão passar pelo protocolo médico apropriado”, diz a nota oficial. Messi e os outros contaminados, portanto, serão desfalque no jogo de segunda-feira, 3, diante do Vannes, às 17h10 (de Brasília) pela Copa da França, e provavelmente diante do Lyon pelo Campeonato Francês, no próximo domingo, 9.

O PSG não deu nenhum detalhe sobre a presença ou não se sintomas nos atletas. Seguindo o protocolo, todos serão testados periodicamente e só podem voltar a treinar quando o exame der negativo. Esta é a primeira vez desde o início da pandemia que Messi testa positivo para o coronavírus. O craque passou as festas de fim de ano em sua cidade natal, Rosário, na Argentina.

Neymar também foi destaque na atualização médica do PSG, mas não em razão do coronavírus. “Neymar continuará seu tratamento no Brasil com membros da equipe médica e de performance do PSG. O retorno aos treinos é esperado em cerca de três semanas”, diz o texto. De muletas, se recuperando de lesão no tornozelo, o camisa 10 passou férias em sua mansão em Mangaratiba-RJ.