Messi chega a 57 ‘hat-tricks’; veja a comparação com outros craques

Com os três gols anotados na goleada da Argentina por 7 a 0 sobre Curaçao, na última terça-feira, 28, Lionel Messi alcançou mais uma incrível marca na carreira. Foi a 57ª ocasião em que ele balançou as redes três ou mais vezes na mesma partida – o chamado ‘hat-trick’. Campeão do mundo por sua seleção no ano passado, o craque de 35 anos segue perseguindo recordes. Mas como ele se compara com outros craques nesse quesito?

PLACAR levantou o número de ‘hat-tricks’ de outros sete craques de diferentes épocas: Pelé, Romário, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé e Haaland. Veja o resultado a seguir.

Pelé: 130 ‘hat-tricks’

Entre os nomes pesquisados, ninguém chegou perto do Rei do Futebol. Pelé fez três ou mais gols em nada menos que 130 jogos diferentes na carreira. Em 31 ocasiões, ele fez quatro gols na mesma partida; em outros seis jogos, marcou cinco de uma vez (contra Ipiranga-SP, Olímpico de Blumenau-SC, Juventus-SP, Remo-PA, Noroeste-SP e Prudentina-SP). Teve até um jogo em que fez oito gols, contra o Botafogo-SP, quando o Santos goleou por 11 a 0, pelo Paulistão de 1964.

Romário: 64 ‘hat-tricks’

O Baixinho deixou um caminhão de gols por onde passou. Seja por Vasco, PSV, Barcelona, Flamengo, Fluminense ou seleção brasileira, a veia artilheira de Romário o acompanhou desde a juventude até a aposentadoria, já com mais de 40 anos. Ele anotou até dois ‘hat-tricks’ pelo Miami FC, dos Estados Unidos, em 2006. Ao todo, foram 64 jogos em que o eterno camisa 11 fez três ou mais gols.

Ronaldo: 20 ‘hat-tricks’

O Fenômeno tem um ‘antes e depois’ claro na carreira: antes das lesões, sua média com as camisas de Cruzeiro, PSV e Barcelona chegou perto de um gol por jogo. Nada menos que 16 de seus 20 ‘hat-tricks’ vieram antes de ele machucar gravemente o joelho na Inter de Milão, em 2000. Depois de recuperado, ele ainda alcançou a glória na Copa do Mundo de 2002, mas já não era tão devastador quanto no início da carreira. Mesmo assim, teve atuações memoráveis, como os três gols contra o Manchester United pelo Real Madrid na Champions em 2003 e os três de pênalti (que ele mesmo sofreu) contra a Argentina em 2004.

Cristiano Ronaldo: 62 ‘hat-tricks’

O eterno rival de Messi tem cinco jogos de vantagem quando o assunto é ‘hat-tricks’. A maioria veio durante o avassalador período de nove temporadas que ele passou no Real Madrid, mas o português segue balançando as redes aos 38 anos: pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, ele já fez quatro gols em um só jogo contra o Al-Wehda, e outros três diante do Damac. Ele também é o maior artilheiro da história do futebol de seleções, com 122 gols marcados por Portugal.

Neymar: 21 ‘hat-tricks’

Sempre precoce, Neymar fez logo cinco gols no mesmo jogo em seu primeiro ‘hat-trick’, em um 8 a 1 do Santos sobre o Guarani, pelo Paulistão de 2010. Pelo time alvinegro, aliás, ele conseguiu nove vezes o feito de marcar três na mesma partida. As outras ocasiões foram divididas igualmente entre Barcelona, Paris Saint-Germain e seleção brasileira, com quatro ‘hat-tricks’ por cada um.

Mbappé: 14 ‘hat-tricks’

Aos 24 anos, o prodígio francês já tem uma quantidade expressiva de ‘hat-tricks’ na carreira – o principal deles, claro, com três gols na final da Copa do Mundo do ano passado, ainda que o título tenha escapado para a Argentina de Messi nos pênaltis. Consolidado como o principal goleador do PSG e da seleção francesa, ele tem tudo para fazer esse número crescer bastante nos próximos anos.

Haaland: 18 ‘hat-tricks’

A máquina norueguesa impressiona pela quantidade de gols e ‘hat-tricks’ aos 22 anos. Só pelo Manchester City, no qual ele chegou na atual temporada, já foram seis, incluindo um jogo em que ele marcou cinco vezes contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões. O centroavante, aliás, tem mais de um gol por jogo na principal competição da Europa. É outro qua ainda tem muito chão pela frente para aumentar essa marca.