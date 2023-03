Merece seleção? Os números de Yuri Alberto na temporada

A seleção brasileira tem mais um estreante para enfrentar o Marrocos em amistoso no próximo sábado, 25, em Tânger, no país africano: o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, convocado após uma lesão de Richarlison, do Tottenham. Aos 22 anos, o camisa 9 alvinegro terá sua primeira oportunidade na seleção principal em meio a uma temporada que começou com altos e baixos.

Em 2023, o jogador soma quatro gols e três assistências em 10 jogos. Ele balançou as redes no Paulistão contra Água Santa, Santos e Santo André (duas vezes). Já os passes decisivos vieram em jogos contra Água Santa, Guarani e Mirassol. O Corinthians foi eliminado nas quartas de final pelo Ituano, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal – Yuri passou em branco.

Somando os jogos feitos pelo Corinthians no ano passado, Yuri tem 15 gols e cinco assistências em 38 jogos com a camisa alvinegra. Em janeiro, o atacante foi comprado em definitivo junto ao Zenit, em operação que envolveu a ida dos jovens Robert Renan e Du Queiroz para o time russo. O Timão ficou com 50% do centroavante, que assinou contrato até 2027.

Revelado pelo Santos e com excelente passagem pelo Internacional, Yuri Alberto tem passagens pelas seleções de base, tendo defendido o Brasil nas categorias sub-17 e sub-20. Além dele, os outros atacantes convocados pelo técnico interino Ramon Menezes para o amistoso contra o Marrocos foram Vinicius Júnior e Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United), Rony (Palmeiras) e Vitor Roque (Athletico Paranaense).