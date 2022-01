O mercado da bola segue quente enquanto os times do futebol brasileiro buscam reforços para mais uma longa temporada. O São Paulo ainda mantém esperança de contratar Soteldo, que está no Toronto FC, do Canadá, e negocia com Lucas Ribeiro, ex-Inter, para a defesa. Já o Palmeiras se aproximou de fechar com o zagueiro Murilo, do Lokomotiv, da Rússia.

Confira as principais movimentações do dia:

São Paulo insiste por Soteldo

Ainda em busca de um ponta veloz desejado por Rogério Ceni, o São Paulo mantém o venezuelano Soteldo como alvo número 1. O ex-jogador do Santos está atualmente no Toronto FC, mas os canadenses fazem jogo duro para liberá-lo. O Tricolor não quer fazer loucuras financeiras e aguarda uma mudança de postura do time da MLS.

Palmeiras encaminha Murilo

O Palmeiras ficou perto de anunciar a contratação do zagueiro Murilo, de 24 anos, revelado pelo Cruzeiro e que está no Lokomotiv Moscou, da Rússia, desde 2019. Pelo time mineiro, o jogador foi bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, sendo inclusive titular na primeira conquista.

Salcedo mantém conversas

Antes de o acerto com Murilo se concretizar, o Palmeiras também manteve conversas com o mexicano Carlos Salcedo, do Tigres, segundo o Ge. Ele enfrentou o Verdão na semifinal do Mundial no ano passado. Abel Ferreira busca um zagueiro para o elenco; atualmente, as opções são Gustavo Gómez, Luan, Kuscevic e Renan.

São Paulo quer Lucas Ribeiro

Segundo informações da ESPN, o São Paulo negocia com o zagueiro Lucas Ribeiro, que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e estava emprestado ao Internacional. A ideia do Tricolor seria um novo empréstimo pelo atleta de 22 anos, que tem contrato na Europa até o meio de 2024.

Lucca fora do Fluminense

O atacante Lucca não deve seguir no Fluminense em 2022. Acertado com a Ponte Preta, o jogador nem se reapresentou nesta segunda-feira, 10, com o restante do elenco tricolor. A expectativa do time do interior paulista é anunciar o atleta de 31 anos ainda nesta semana.

