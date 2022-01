Com o mercado da bola movimentando os bastidores do futebol brasileiro neste início de ano, várias equipes já se reforçaram e ainda buscam contratações para subir o nível do elenco em 2022. Veja os principais negócios já concretizados por times da Série A e decida qual clube se mexeu melhor até aqui.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Atlético-MG

Quem chegou: Vitor Mendes (zagueiro, Juventude); Guilherme Castilho (meia, Juventude); Ademir (atacante, América-MG); Fábio (atacante, New York Red Bulls-EUA)

Quem saiu: Junior Alonso (zagueiro, Krasnodar-RUS); Nathan (meia, Fluminense); Alan Franco (meia, Charlotte-EUA); Diego Costa (atacante, rescisão de contrato)

Botafogo

Quem chegou: Klaus (zagueiro, Ceará); Fabinho (volante, Ceará); Vinícius (atacante, Goiás); Luiz Fernando (atacante, Grêmio)

Quem saiu: Jonathan (lateral direito, Bahia); Barrandeguy (lateral direito, Plaza Colonia-URU); Gilvan (zagueiro, CRB); Ricardinho (volante, Paysandu); Pedro Castro (volante, Cruzeiro); Cesinha (meia, fim de contrato); Warley (atacante, fim de contrato); Rafael Navarro (atacante, Palmeiras)

Corinthians

Quem chegou: Paulinho (volante, sem clube)

Quem saiu: Caíque França (goleiro, fim de contrato); Vitinho (meia, Vasco); Marquinhos (atacante, Cuiabá); Cauê (atacante, Lommel-BEL)

Flamengo

Quem chegou: ninguém

Quem saiu: Bruno Viana (zagueiro, Braga-POR); Hugo Moura (volante, Athletico-PR); Max (meia, Colorado Rapids-EUA)

Fluminense

Continua após a publicidade

Quem chegou: David Duarte (zagueiro, Goiás); Cristiano (lateral esquerdo, Sheriff-MOL); Pineida (lateral esquerdo, Barcelona-EQU); Felipe Melo (volante, Palmeiras); Nathan (meia, Atlético-MG); Germán Cano (atacante, Vasco); Willian (atacante, Palmeiras)

Quem saiu: Reginaldo (zagueiro, Chapecoense); Egídio (lateral esquerdo, Coritiba); Abel Hernández (atacante, San Luis-MEX); Bobadilla (atacante, Guaraní-PAR)

Internacional

Quem chegou: Wesley Moraes (atacante, Brugge-BEL)

Quem saiu: Marcelo Lomba (goleiro, Palmeiras); Saravia (lateral direito, Porto-POR); Lucas Ribeiro (Hoffenheim-ALE); Patrick (meia, São Paulo)

Palmeiras

Quem chegou: Marcelo Lomba (goleiro, Internacional); Jailson (volante, Dalian Pro-CHN); Atuesta (volante, Los Angeles-EUA); Rafael Navarro (atacante, Botafogo)

Quem saiu: Jailson (goleiro, sem clube); Victor Luís (lateral esquerdo, Ceará); Felipe Melo (volante, Fluminense); Danilo Barbosa (volante, Nice-FRA); Willian (atacante, Fluminense)

Santos

Quem chegou: Eduardo Bauermann (zagueiro, América-MG); Bruno Oliveira (meia, Vitória)

Quem saiu: Jandrei (goleiro, São Paulo); Pará (lateral direito, sem clube); Danilo Boza (zagueiro, Juventude); Wagner Leonardo (zagueiro, Fortaleza); Lucas Lourenço (meia, Santo André); Jean Mota (meia, Inter Miami-EUA); Raniel (atacante, Vasco); Lucas Venuto (atacante, Guarani); Diego Tardelli (atacante, fim de contrato)

São Paulo

Quem chegou: Jandrei (goleiro, Santos); Rafinha (lateral direito, Grêmio); Patrick (meia, Internacional); Alisson (meia, Grêmio)

Quem saiu: Lucas Perri (goleiro, Náutico); Orejuela (lateral direito, Grêmio); Bruno Alves (zagueiro, Grêmio); Rodrigo Freitas (zagueiro, fim de contrato); William (volante, fim de contrato); Benítez (meia, Grêmio); Shaylon (meia, rescisão de contrato); Rojas (atacante, rescisão de contrato); Galeano (atacante, Rubio Ñu-PAR)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!