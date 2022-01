O mercado da bola segue agitado no Brasil, com os principais clubes do país buscando se reforçar. Nesta quinta-feira, 6, o São Paulo ficou a detalhes de anunciar a contratação de Patrick, do Internacional, e desistiu de trazer Douglas Costa, do Grêmio. Já o Santos tenta um reforço de peso com o meia-atacante Ricardo Goulart, que está livre no mercado.

Confira as principais movimentações do dia:

Patrick acertado com o São Paulo

O volante Patrick está a detalhes de ser confirmado oficialmente como reforço do São Paulo. O atleta de 29 anos deve assinar por duas temporadas e se tornar o quarto reforço do Tricolor para 2022. Os outros jogadores já anunciados são o goleiro Jandrei, o lateral direito Rafinha e o meia-atacante Alisson.

Santos tenta Ricardo Goulart

Sem clube desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China, em novembro do ano passado, Goulart está negociando com o Santos. A proposta do Peixe envolve um projeto com ações de marketing com o jogador. O Inter também tem interesse, mas o clube paulista, no momento, é o favorito.

São Paulo desiste de Douglas Costa

O Ge publicou que o São Paulo desistiu de contratar o atacante Douglas Costa, do Grêmio. O jogador demorou para responder a proposta do clube do Morumbi, que então decidiu encerrar as tratativas. Além do salário alto, outro fator que pesou foi o fato de o atleta ter marcado uma festa de casamento para o meio da pré-temporada.

Cássio renova com o Corinthians

O ídolo Cássio renovou por mais três temporadas com o Corinthians. Aos 34 anos, ele assinou um novo contrato que vai até o fim de 2024. O vínculo anterior do goleiro se encerraria em dezembro deste ano.

Flamengo vende garoto para os EUA

O jovem Max, meia de 20 anos revelado no Flamengo e que passou a temporada passada emprestado ao Cuiabá, foi vendido para os Estados Unidos. O atleta foi anunciado oficialmente hoje pelo Colorado Rapids, com contrato de quatro temporadas com opção de renovar por mais uma. O valor do negócio gira em torno de 1 milhão de dólares (R$ 5,68 milhões) após cumprimento de metas.

