Mercado da Bola: Goulart, Alario, Diego Costa e mais movimentações do dia

O mercado da bola voltou a movimentar o futebol brasileiro nesta terça-feira, 11. O Santos confirmou a contratação de Ricardo Goulart, enquanto o São Paulo oficializou a chegada de Nikão. Já o Palmeiras tem um novo alvo para a função de centroavante: Lucas Alario, do Bayer Leverkusen. O Corinthians, por sua vez, mira Diego Costa.

Confira as principais movimentações do dia:

Santos anuncia Ricardo Goulart

A lendária camisa 10 do Santos tem novo dono. O meia-atacante Ricardo Goulart, de 30 anos, foi anunciado como reforço do time da Vila Belmiro, com contrato válido por duas temporadas. Ele estava sem clube desde novembro do ano passado, quando rescindiu com o Guangzhou Evergrande, da China.

Corinthians sonda Diego Costa

O Corinthians já fez os primeiros contatos com o estafe do centroavante Diego Costa, que rescindiu seu contrato com o Atlético-MG e busca um novo clube para a temporada 2022. Segundo o UOL, a ideia do jogador é ser protagonista no ataque de sua nova equipe, o que não foi possível no Galo por conta do ano espetacular de Hulk.

Palmeiras tenta Alario

O novo alvo do Palmeiras para a função de centroavante, principal desejo da comissão técnica de Abel Ferreira, é o argentino Lucas Alario, de 29 anos. O atacante, porém, tem contrato com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, até 2024, o que obriga o Verdão a fazer uma proposta alta se quiser tirá-lo do futebol europeu. O jogador chegou a ser convocado para a Copa América vencida pela Argentina no ano passado, mas acabou cortado por lesão.

São Paulo oficializa Nikão

O São Paulo enfim anunciou a contratação do meia-atacante Nikão, quinto reforço para a temporada, que estava no Athletico-PR. O atleta de 29 anos assinou por quatro temporadas com o Tricolor do Morumbi. As outras chegadas até agora foram o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha, o volante Patrick e o meia Alisson.

Inter libera seis jovens

O Internacional fez uma “limpa” em seu elenco liberando seis jogadores jovens que não estavam nos planos para 2022. O Colorado emprestou o goleiro Vitor Hugo ao Figueirense e o zagueiro Pedro Henrique ao La Serena, do Chile, além de rescindir com Guilherme Pato, Richard e Ramon. Por fim, não exerceu o direito de compra do atacante colombiano Juan Manuel Cuesta, que retorna ao Independiente Medellín.

