Mercado da Bola europeu: as transferências dos principais times

Com a temporada europeia se aproximando do fim, os times já se movimentam em busca de reforços para as disputas de 2022/23. Jogadores em fim de contrato já estão se acertando com novas equipes, e alguns dos principais nomes do futebol mundial devem trocar de clube nesta janela. Confira a seguir as movimentações dos principais times:

Real Madrid

A grande expectativa é pela contratação de Kylian Mbappé, com contrato se encerrando no Paris Saint-Germain. A imprensa espanhola já crava que o astro francês vai assinar por cinco anos com o Real e se tornar o novo “galáctico”. Além disso, o time já acertou a chegada do zagueiro alemão Antonio Rüdiger, destaque do Chelsea, que também está em fim de contrato.

Barcelona

Em reconstrução, o Barcelona pode ter que vender um de seus destaques, o volante holandês Frenkie de Jong, para equilibrar as contas. O Manchester United tem interesse. O time já fechou duas contratações a custo zero: o zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, que está deixando o Chelsea, e o volante marfinense Franck Kessié, de saída do Milan. Além disso, o ponta brasileiro Raphinha, do Leeds e da seleção, está na mira.

Liverpool

O time de Jürgen Klopp vive uma grande indefinição com seus dois principais atacantes: o egípcio Mohamed Salah e o senegalês Sadio Mané têm apenas mais um ano de contrato e ainda não acertaram a renovação. Com isso, a equipe já observa o mercado em busca de possíveis substitutos, e o brasileiro Antony, do Ajax, é um dos principais nomes na lista.

Manchester City

O grande reforço para a próxima temporada já foi anunciado: o centroavante norueguês Erling Haaland, que deixou o Borussia Dortmund mediante pagamento da multa rescisória. Por outro lado, o brasileiro Gabriel Jesus deve deixar o clube, já que tem apenas mais um ano de contrato e não pensa em renovar – o Arsenal é um possível destino. Outro brasileiro de saída é o volante Fernandinho, que está em fim de contrato e também não renovará.

Manchester United

Cristiano Ronaldo deve ficar, mas o mesmo não se pode dizer de Paul Pogba – em fim de contrato, o meio-campista francês deve mudar de ares e pode voltar para a Juventus. Entre os reforços especulados, dois dos principais nomes são holandeses, mesma nacionalidade do novo técnico, Erik ten Hag: o volante Frenkie de Jong, do Barcelona, e o zagueiro Jurriën Timber, do Ajax.

Chelsea

O clube passa por sérios problemas financeiros em razão do bloqueio dos bens do ex-proprietário Roman Abramovich, em razão de suas ligações com o presidente russo Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro. Dois zagueiros já saíram de graça: Andreas Christensen acertou com o Barcelona, e Antonio Rüdiger vai defender o Real Madrid. Até o momento, não há especulações sobre reforços.

Paris Saint-Germain

O clube deve mesmo perder seu principal jogador das últimas temporadas, o atacante Kylian Mbappé, que está em fim de contrato e deve ser anunciado pelo Real Madrid. Além dele, o argentino Ángel Di María também tem vínculo terminando em junho e não deve ficar; a Juventus é um possível destino. Já Messi e Neymar continuam na equipe.

Juventus

Dois jogadores históricos vão sair de graça em junho, com contrato terminando: o zagueiro italiano Giorgio Chiellini, capitão do time, e o atacante argentino Paulo Dybala, que foi o principal jogador da equipe no último título italiano, em 2020. Já quem pode chegar é o francês Paul Pogba, de saída do Manchester United, e o argentino Ángel Di María, que não deve ficar no PSG.

Bayern de Munique

O decacampeão alemão pode perder seu principal jogador: o polonês Robert Lewandowski só tem mais um ano de contrato, não pretende renovar e pode ser vendido. Outro de saída é o zagueiro Niklas Süle, que acertou com o Borussia Dortmund. Já os primeiros reforços devem vir do Ajax: o lateral-direito marroquino Noussair Mazraoui já foi contratado, enquanto o volante holandês Ryan Gravenberch está na mira.

