Mercado da Bola: Diego Costa, Jailson, Pato e mais movimentações do dia

O mercado da bola voltou a chacoalhar o futebol brasileiro nesta sexta-feira, 7. O atacante Diego Costa chegou a um acordo para rescindir contrato com o Atlético-MG, que também vendeu o zagueiro Junior Alonso à Rússia. Já o Palmeiras anunciou o volante Jailson, ex-Grêmio, enquanto Alexandre Pato, atualmente sem clube, agitou a torcida do São Paulo nas redes.

Confira as principais movimentações do dia:

Diego Costa deixa o Atlético-MG

Cinco meses depois de ser anunciado, Diego Costa chegou a um acordo para rescindir seu contrato e deixar o Atlético-MG. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vinícius Nicoletti, dos canais Disney. O atacante de 33 anos fez apenas 19 jogos e cinco gols pelo Galo, e agora está livre para assinar com qualquer outra equipe. O Corinthians tem interesse no reforço.

Palmeiras anuncia volante Jailson

O volante Jailson, ex-Grêmio e que estava sem clube após rescindir com o Dalian Pro, da China, em dezembro, foi confirmado como reforço do Palmeiras. O atleta de 26 anos, que tem o apelido de “Will Smith” pela semelhança com o ator americano, foi anunciado pelo Verdão nas redes sociais com um vídeo parodiando a abertura do seriado “Um Maluco no Pedaço”, que fez a fama do artista nos anos 90.

Alexandre Pato livre no mercado

Sem clube desde que deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, no fim do ano passado, o atacante Alexandre Pato busca novo clube no Brasil. Ele fez uma postagem enigmática no Twitter nesta sexta e agitou a torcida do São Paulo, com muitos tricolores pedindo pelo retorno do jogador de 32 anos. No ano passado, pelo City, ele sofreu com lesões e fez apenas cinco partidas, sem nenhum gol.

Inter contrata Wesley Moraes

O Internacional anunciou sua primeira contratação para 2022: o centroavante Wesley Moraes, do Aston Villa, por empréstimo até o fim do ano. O jogador de 25 anos, que já foi convocado por Tite para a seleção brasileira, passou o último semestre emprestado ao Brugge, da Bélgica, após se recuperar de uma grave lesão no joelho que o deixou mais de um ano fora dos gramados.

Atlético vende Junior Alonso à Rússia

Outro jogador de destaque a deixar o Atlético-MG nesta sexta-feira foi o zagueiro Junior Alonso. O paraguaio, titular no ano passado, foi vendido ao Krasnodar, da Rússia, por pouco mais de 8 milhões de dólares (45 milhões de reais). Aos 28 anos, ele terá sua segunda experiência no futebol europeu: entre 2017 e 2020, defendeu o Lille, da França, e o Celta, da Espanha.

Fagner renova com o Corinthians

Um dia depois de anunciar a renovação do goleiro Cássio, o Corinthians estendeu o vínculo de mais um líder do elenco: o lateral direito Fagner, que agora tem contrato ate o final de 2024. Revelado no Timão, jogador de 32 anos está no clube desde 2014 na atual passagem.

