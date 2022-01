Mercado da Bola: Andreas, Soteldo, Álvarez e mais movimentações do dia

O mercado da bola teve muitas novidades nesta sexta-feira, 14. O Flamengo fez uma proposta para comprar em definitivo Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United. Já o São Paulo desistiu de Soteldo, enquanto o Palmeiras não chegou a um acordo por Alario e já voltou a mira para Agustín Álvarez, do Peñarol.

Confira as principais movimentações do dia:

Flamengo quer comprar Andreas

O Flamengo fez uma proposta oficial para comprar o meio-campista Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United, da Inglaterra, até o meio do ano. O clube inglês avalia o valor do jogador na casa dos 20 milhões de euros (126 milhões de reais), mas, segundo a TNT Sports, o Rubro-negro vai negociar para chegar a um valor mais baixo. Apesar do erro na final da Libertadores que gerou o gol decisivo de Deyverson, o clube carioca quer manter o atleta de 26 anos.

São Paulo desiste de Soteldo

O São Paulo não vai mais tentar a contratação de Yeferson Soteldo. O presidente Julio Casares confirmou em entrevista ao Ge que os valores exigidos pelo Toronto, do Canadá, estão além do que o Tricolor pode pagar. Sem o venezuelano, o clube segue no mercado à procura de um ponta de velocidade, principal desejo do técnico Rogério Ceni.

Palmeiras tem novo 9 na mira

O Palmeiras não conseguiu chegar a um acordo com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, para contratar o argentino Lucas Alario por empréstimo. Com o alvo principal fora do páreo, o Verdão agora vai para o plano B, e um dos principais nomes na mira é o uruguaio Agustín Álvarez, de 20 anos, centroavante do Peñarol.

Atlético-MG tenta Pavón

De acordo com a imprensa argentina, o atacante Cristian Pavón, do Boca Juniors, está negociando com o Atlético-MG. O jogador de 25 anos surgiu como grande promessa e disputou inclusive a Copa do Mundo de 2018, mas não conseguiu até agora concretizar seu potencial. Com vida conturbada fora de campo, ele responde a um processo por abuso sexual na Argentina.

Botafogo negocia por Elkeson

O Botafogo tenta repatriar o atacante Elkeson, que já jogou pelo clube entre 2011 e 2012 e estava desde então no futebol chinês. O atleta de 32 anos rescindiu com o Guangzhou Evergrande em dezembro e busca novo clube. Nascido em Coelho Neto, no Maranhão, Elkeson se naturalizou chinês e defende a seleção asiática desde 2019.

