Mercado da Bola: Alario, Godín, Pablo e mais movimentações do dia

O mercado da bola se mexeu novamente nesta quarta-feira, 12, agitando os clubes do futebol brasileiro. O Palmeiras avançou com uma proposta pelo centroavante argentino Lucas Alario, enquanto o Atlético-MG anunciou a contratação do veterano zagueiro uruguaio Diego Godín. Já a ida de Pablo do São Paulo para o Santos ficou mais distante.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Confira as principais movimentações do dia:

Palmeiras avança por Alario

O Palmeiras fez uma proposta de empréstimo para ter o atacante Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, segundo o Ge. A ideia do Verdão é contar com o argentino a tempo de inscrevê-lo para o Mundial de Clubes. A princípio, o estafe do centroavante de 29 anos gostou da oferta alviverde, e o clube paulista espera uma resposta positiva.

Atlético-MG anuncia Godín

O uruguaio Diego Godín, de 35 anos, é o novo reforço do Atlético-MG para a temporada. O veterano, que estava no Cagliari, da Itália, foi anunciado nesta quarta e chega para ocupar a vaga deixada por Junior Alonso, que foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. Godín jogou as Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018 pelo Uruguai.

Continua após a publicidade

Pablo fica longe do Santos

De acordo com o UOL, o atacante Pablo ficou mais longe do Santos porque não quer trocar o São Paulo por um rival direto. Os dois clubes paulistas já tinham se acertado pelo empréstimo do jogador, mas a vontade do atleta deve fazer a negociação fracassar. Há interesse do Athletico-PR, ex-time de Pablo, para onde o jogador teria a preferência de retornar.

Kenedy deixa o Flamengo

O meia-atacante Kenedy deixou o Flamengo após o Chelsea, que detém os direitos federativos do jogador, solicitar seu retorno imediato à Inglaterra. Os atuais campeões europeus estão com uma carência na ala esquerda após a grave lesão do inglês Ben Chilwell, e o brasileiro foi chamado para suprir essa lacuna. Ele deve ser o reserva imediato do espanhol Marcos Alonso.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!