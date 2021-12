Sem nenhum campeonato do calendário em ação, o futebol brasileiro no fim de dezembro e em boa parte de janeiro é representado por contratações, saídas e especulações. Vencedor do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro faz sondagens e busca uma lapidação do elenco, sonhando repetir a dose com mais títulos em 2022.

Enquanto isso, outros clubes se movimentam. O Corinthians fechou com Paulinho, enquanto o Fluminense foi o destino de Felipe Melo e Willian. O São Paulo será a nova casa de Rafinha, rebaixado com o Grêmio. O Palmeiras reforçou o ataque e está próximo de anunciar Rafael Navarro, do Botafogo. Vice da edição 2021 do Brasileirão e dono do troféu de 2019 e 2020, o Flamengo foca as atenções em um novo treinador.

Para ficar por dentro de todas as movimentações dos 20 clubes do Brasileiro Série A, confira a lista abaixo:

*Esta matéria será atualizada de acordo com novidades do mercado da bola

América-MG

Quem chegou: Gabriel Gomes (Inter de Minas)

Quem saiu: Ademir, Eduardo Bauermann, Anderson, Ribamar, Marcelo Toscano, Alan Ruschel, Bruno Nazário, Isaque, Diego Ferreira, Luiz Fernando, Ramon, Chrigor, Matheus Sabino, Geovane e Lucas Luan

Especulados para chegar: Klaus (sem clube) e Mikael (Sport)

Quem pode sair: Mauro Zárate e Fabrício Daniel

Athletico Paranaense

Quem chegou: Matheus Felipe (CSA) e Pablo Siles (Vitória)

Quem saiu: Márcio Azevedo, Jádson, Felipe Aguilar e Pedro do Rio

Especulados para chegar: Marlos (sem clube), Jonathan (Avaí) e Jô (Avaí)

Quem pode sair: Nikão, Fernando Canesin e Carlos Eduardo

Atlético Goianiense

Quem chegou: Dellatorre (CSA), Edson (Al Qadisyia) e Ramon (Internacional)

Quem saiu: Fernando Miguel, Igor Cariús, Werley, Toró, Arnaldo, Willian Maranhão, Lucão, Ronald, André, João Paulo e André Luis

Especulados para chegar: ainda sem especulações

Quem pode sair: Mauricio Kozlinski

Atlético Mineiro

Quem chegou: Ademir (América-MG), Guilherme Castilho (Juventude) e Vitor Mendes (Juventude)

Quem saiu: Alan Franco

Especulados para chegar: Gustavo (Sport), Edenílson (Internacional), Éderson (Fortaleza) e Everton Cebolinha (Benfica)

Quem pode sair: Diego Costa, Hyoran e Tchê Tchê

Avaí

Quem chegou: Diego Matos (Paysandu)

Quem saiu: Jean Martim, Ronaldo e Diego Renan

Especulados para chegar: ainda sem especulações

Quem pode sair: Jonathan, Jô e Copete

Botafogo

Quem chegou: ainda sem reforços confirmados

Quem saiu: Cesinha, Gilvan, Pedro Castro, Matheus Frizzo e Rafael Navarro

Especulados para chegar: Breno (Goiás), Chico (Juventude), Dedé (sem clube) e Elkeson (sem clube)

Quem pode sair: Luis Oyama, Gatito Fernández e Barreto

Ceará

Quem chegou: Richardson (sem clube)

Quem saiu: Gabriel Dias, Klaus, Jorginho, Yony González, Hélio Borges, Rick e Airton

Especulados para chegar: Iury Castilho (CSA) e Gérman Cano (Ceará)

Quem pode sair: Cléber

Corinthians

Quem chegou: Paulinho (sem clube)

Quem saiu: Caíque França e Danilo Avelar

Especulados para chegar: Cavani (Manchester United)

Quem pode sair: Róger Guedes, Luan, Léo Santos, Richard, Thiaguinho e Marquinhos

Coritiba

Quem chegou: ainda sem reforços confirmados

Quem saiu: Guilherme Azevedo, Waguininho, Nathan Ribeiro, Jhony Douglas, Valdeci, William Totó, Marcão e Diego Monteiro

Especulados para chegar: Jhonny Lucas (Londrina), Régis (Guarani), Moisés (Ponte Preta), Copete (Avaí) e Iury Castilho (CSA)

Quem pode sair: Neilton, Dalberto e Márcio Silva

Cuiabá

Quem chegou: ainda sem reforços confirmados

Quem saiu: Clayson, Max, Rafael Papagaio, Rafael Bretas, Gustavo, Matheus Nogueira, Lucas Cardoso, Caio Mota, Yesus Cabrera, Osman e Uillian Correia

Especulados para chegar: Alesson (Vila Nova)

Quem pode sair: Anderson Conceição

Flamengo

Quem chegou: ainda sem reforços confirmados

Quem saiu: Max

Especulados para chegar: Treinadores Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Sousa

Quem pode sair: Bruno Viana, Rodinei e Bill

Fluminense

Quem chegou: Willian (Palmeiras), Felipe Melo (Palmeiras), Mario Pineida (Barcelona-EQU) e David Duarte (Goiás)

Quem saiu: Robinho

Especulados para chegar: Ricardo Goulart (sem clube), Cristiano (Sheriff Tiraspol-MOL) e Germán Cano (sem clube)

Quem pode sair: Muriel, Reginaldo, Bobadilla, Abel Hernández, Manoel, Cazares, Lucca, João Lopes e Lucas Barcelos

Fortaleza

Quem chegou: Brayan Ceballos (Quindío-COL), Wagner Leonardo (Santos) e Anthony Landázuri (Independiente del Valle-EQU)

Quem saiu: Daniel Guedes e Jackson

Especulados para chegar: Germán Cano (sem clube) e Gilberto (Bahia)

Quem pode sair: Osvaldo, Marcelo Boeck, Gustavo Blanco, Edson Cariús, Lucas Lima, Matheus Vargas e Éderson

Goiás

Quem chegou: ainda sem reforços confirmados

Quem saiu: Samuel, Rezende, David Duarte, Alef Manga, Matheus Salustiano, Bruno Mezenga, Luan Dias, Dadá Belmonte, Ivan, Welliton e Vinícius Popó

Especulados para chegar: Caetano (CRB)

Quem pode sair: Reynaldo

Internacional

Quem chegou: ainda sem reforços confirmados

Quem saiu: Marcelo Lomba, Vinicius Mello, Saravia e Lucas Ribeiro

Especulados para chegar: Fabrício Bustos (Independiente-ARG), D`Alessandro (sem clube), Pablo (São Paulo) e Wesley Moraes (Club Brugge)

Quem pode sair: Yuri Alberto, Edenílson, Patrick, Moisés e Gabriel Boschilia

Juventude

Quem chegou: César (Londrina) e Rodrigo Bassani (Figueirense)

Quem saiu: Wagner, Marcelo Carné, Didi, Vitor Mendes, Guilherme Castilho, Quintero e Rafael Bilu

Especulados para chegar: Zeca (Londrina), Darlan (Grêmio), Rildo (Grêmio) e Léo Pereira (Grêmio)

Quem pode sair: Chico, Michel Macedo, Cleberson, Roberson e Guilherme Santos

Palmeiras

Quem chegou: Marcelo Lomba (Internacional), Eduard Atuesta (Los Angeles FC – EUA) e Rafael Navarro (Botafogo)

Quem saiu: Jailson, Felipe Melo e Willian

Especulados para chegar: Yuri Alberto (Internacioanl), Wesley Moraes (Club Brugge), Valentín Castellanos (New York City – EUA) e Giovanni González (Peñarol)

Quem pode sair: Luiz Adriano, Danilo Barbosa e Luan Silva

Red Bull Bragantino

Quem chegou: ainda sem reforços confirmados

Quem saiu: Edimar e Vitinho

Especulados para chegar: ainda sem especulações

Quem pode sair: ainda sem especulações de saídas

Santos

Quem chegou: Eduardo Bauermann (América-MG)

Quem saiu: Danilo Boza, Jean Mota, Pará, Anderson Ceará, Diego Tardelli, Lucas Lourenço, Mikael Doka, Jandrei e Felippe Cardoso

Especulados para chegar: Renato Chaves (Al Batin), Alef Manga (sem clube) e Rodriguinho (Bahia)

Quem pode sair: Raniel e Wagner Leonardo

São Paulo

Quem chegou: Rafinha (Grêmio) e Jandrei (Santos)

Quem saiu: Benítez, Rojas, Shaylon, Hudson e Trellez

Especulados para chegar: Alisson (Grêmio), Douglas Costa (Grêmio), Rodinei (Flamengo), Ronald (Fortaleza), Wesley Moraes (Club Brugge) e Patrick (Internacional)

Quem pode sair: Pablo, Lucas Perri, Galeano, Rodrigo Freitas, Bruno Alves e Caíque

