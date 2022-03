Menino de 14 anos quebra recorde e assina contrato com campeão da MLS

O New York City FC, atual campeão da MLS (Major League Soccer), principal liga de futebol profissional dos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira, 1º, a assinatura de um contrato profissional com o meio-campista americano Maximo Carrizo, de apenas 14 anos. O acordo é um recorde no país.

Nascido em 28 de fevereiro, Carrizo recém-completou 14 anos e superou a marca que pertencia a Axel Kei, do Real Salt Lake, como jogador mais jovem da história a ter acordo com uma das equipes da MLS. Kei assinou um vínculo profissional com 14 anos e 15 dias em janeiro.

Carrizo já participa da pré-temporada junto com o elenco profissional comandado pelo técnico norueguês Ronny Deila. “Eu tenho trabalhado muito duro por isso com todos os meus companheiros, meus treinadores. Este é apenas o próximo passo para poder chegar aonde eu quero como jogador e como pessoa”, disse o jogador.

A equipe foi campeã pela primeira vez da MLS ao bater o Portland Timbers nos pênaltis. O time conta com os brasileiros Talles Magno, Héber Araújo, Thiago Martins e Thiago Andrade, além do argentino Taty Castellanos, artilheiro da última edição do torneio.

