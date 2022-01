Mendy, do City, é transferido para prisão de segurança máxima

O lateral esquerdo francês Benjamin Mendy, do Manchester City, foi transferido de HMP Altcourse, em Liverpool, onde estava desde a metade de novembro, para uma prisão de segurança máxima, a HMP Prison Manchester, conhecida como Strangeways, em Manchester. O jogador francês responde a sete acusações de estupro e uma de agressão sexual. A informação é do jornal inglês Daily Mail.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A medida foi tomada no último dia 23, próximo ao Natal, um dia após surgir a sétima acusação de estupro. O mesmo aconteceu com Louis Saha Matturie, 40 anos, acusado de participação junto com o atleta do City.

“Ambos, Mendy e Matturie, foram transferidos porque seu caso é muito conhecido. Isso pode levar a problemas de segurança e gestão de prisioneiros”, disse uma fonte ao jornal The Sun.

Continua após a publicidade

A Strangeways foi inaugurada em 1868 e é considerada uma das prisões mais difíceis do país onde a maior parte dos presos fica, em cela, por 22 horas por dia. O local já recebeu o serial killer Harold Shipman, suspeito da morte de 250 pessoas entre as décadas de 1970 e 1990.

Os casos envolvendo Mendy foram denunciados por mulheres com mais de 16 anos e teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021. Uma delas alegou ter sido abusada sexualmente na mansão de Mendy, avaliada em 5 milhões de libras (36,8 milhões de reais), localizada no condado de Cheshire, no norte da Inglaterra.

O jogador cumpre prisão preventiva desde setembro e teve todos os pedidos de fiança negados pelo Tribunal de Magistrados de Chester. O clube suspendeu o atleta e retirou menções ao nome de Mendy em seu site oficial, além de camisas que utilizava das lojas.

Mendy é jogador do Manchester City desde 2017, quando deixou o Monaco para se transferir para o clube inglês. Além disso, também atua pela seleção de seu país. O francês fez, até ao momento, 75 jogos pelo clube.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!