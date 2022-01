Melhor do mundo, Lewandowski pode deixar o Bayern na próxima temporada

Vencedor pela segunda vez consecutiva do prêmio The Best – entregue pela Fifa ao melhor da última temporada –, o atacante polonês Robert Lewandowski tem permanência incerta no Bayern de Munique para a próxima temporada. De acordo com o jornal alemão Bild, o impasse sobre a renovação contratual do jogador pode forçar o clube a negociá-lo na próxima janela de transferências.

Aos 33 anos, Lewa tem vínculo com o Bayern até junho de 2023. Se continuar a endurecer as tratativas, ele pode sair a partir de um pré-contrato em janeiro do mesmo ano. O jogador é representado pelo influente empresário Pini Zahavi.

A proposta do Bayern ao jogador é a de ampliar o vínculo por mais uma temporada, mantendo o salário anual de 24 milhões de euros por ano (150 milhões de reais), ou por duas temporadas, mas com ganhos menores.

Em setembro, o site italiano Sky Sports informou que o clube alemão aceitaria abdicar de seu principal goleador pelo valor de 130 milhões de euros (818 milhões de reais). A publicação dizia que o jogador informou ao atual clube que busca por “novos desafios” na carreira.

Considerado um dos principais atacantes do futebol mundial, Lewandowski marcou 34 gols em 27 jogos pelo Bayern na atual temporada. Na anterior, foram 48 em 40 partidas. Antes disso, ainda foi o rosto de um Bayern implacável e avassalador que conquistou todos os títulos que disputou, um deles o da Liga dos Campeões, com 55 gols em 47 jogos.

Recentemente, na goleada por 4 a 0 sobre o Colônia, o artilheiro polonês balançou a rede três vezes na partida e chegou a marca de 300 gols anotados no Campeonato Alemão.

