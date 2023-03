‘Me sinto burro’ e ‘agora é orar’: as mensagens do caso Scarpa x Willian

Com tom de voz triste, Scarpa contou ao ex-companheiro que registraria um boletim de ocorrência citando a empresa WLJC Consultoria, da qual Willian é sócio. “Bigode, o meu advogado está me orientando a fazer um B.O., mano. Criminal. Na polícia mesmo (…) Pelo respeito, amizade, consideração e amor que eu tenho por você, queria te dar um toque antes. Infelizmente vou ter que falar da sua empresa.”

A reportagem do Fantástico narra o drama pessoal de Scarpa em meio ao momento mais importante de sua carreira, a reta final do Brasileirão, do qual foi campeão e eleito o melhor jogador. Em dado momento, o meia se revolta com Gabriel Nascimento, um dos sócios da Xland, a quem acusa de roubo.

“Fica em paz que eu quero lhe pagar. Não quero ficar recebendo mensagem sua direto, não. Não aguento mais receber mensagem sua”, escreveu Gabriel Nascimento. “Não aguenta mais? Você me rouba, e você não aguenta mais? Você roubou minha família”, rebateu Scarpa.

No dia em que o Palmeiras enfrentaria o Fortaleza e conquistaria o título do Brasileirão, Scarpa esperava receber os milhões que cobrava da empresa, mas apenas 1.200 reais foram depositados. “Quando chega na minha conta R$ 1,2 mil, eu falei: ‘Eles estão de sacanagem com a minha cara. Não é possível’. Eu tendo final de campeonato hoje, completamente desconcentrado”, desabafou.

Por fim, o meia do Nottingham Forest escancarou seu arrependimento em ter acreditado na empresa. “Sempre via as pessoas burras que caíam em pirâmide, essas coisas de estelionatários. E me ver numa situação dessa, para mim, está sendo horrível”, disse. “Estou me sentindo burro, mano. Burro! Que investimento no mundo que dá 5% no mês? Que dá 3% no mês?”

A reportagem mostrou como a amizade entre Scarpa e Willian foi abalada pelas denúncias. Nesta segunda, o jogador do Nottingham Forest ironizou a fala do atacante do Fluminense com uma postagem no Instagram: ‘Tô precisando orar mais’

Entenda o caso

Dois processos correm na Justiça, o de Scarpa na 19ª Vara Cível de São Paulo e o de Mayke na 14ª. Ambos cobram a devolução integral do valor investido, que, somado, chegaria a 14 milhões de reais. Os atletas foram apresentados à Xland em junho de 2020 por intermédio de Willian. Para convencer Scarpa a investir, a empresa disse possuir como garantia 2,1 bilhões de reais em pedras de alexandrita, um mineral extremamente valioso, além de chácares e terrenos.

Ao Fantástico, Gabriel Nascimento, o sócio da Xland, alegou também ser uma vítima da FTX, corretora americana de criptomoedas que faliu em novembro do ano passado. O empresário disse estar na fila de credores da empresa e que pagaria suas dívidas. Monteiro se comprometeu a enviar ao Fantástico documentos que comprovassem sua ligação com a FTX, mas não cumpriu o combinado até a divulgação da matéria.

“Cadê os seguros das pedras preciosas? Cadê tudo aquilo? Tudo patifaria. Eu me meti com estelionatários. Jamais imaginei passar por isso na minha vida”, chegou a desabar Scarpa em uma das mensagens. Outro empresário envolvido no caso é Marçal Siqueira, que se apresenta como coach em desenvolvimento humano e gestão financeira, e quem apresentou a empresa a Willian.

Marçal, que recebia comissões a cada novo cliente que captava para a Xland, chegou a viajar até a sede da Xland, em Rio Branco (AC), para cobrar a devolução do dinheiro, mas, conforme mostrou a reportagem da TV Globo, deu uma resposta desalentadora a Scarpa. “Você tem algum contato com PF (Polícia Federal), Scarpa? Peça para fechar mesmo fronteiras, porque eu não tenho mais esperança.” No dia seguinte, o meia prestou queixa sobre o caso.