Mbappé vence o prêmio de jogador do ano da Globe Soccer

Kylian Mbappé foi eleito nesta segunda-feira, 27, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o jogador do ano da Globe Soccer. O atacante do Paris Saint-Germain, que terminou o ano apenas com os títulos da Supercopa e Copa da França, foi o escolhido por um “júri de notáveis” que conta com ex-jogadores e especialistas. Alexia Putellas, do Barcelona, venceu como a jogadora do ano.

O jovem francês superou nomes como o argentino Lionel Messi, companheiro de PSG que em novembro faturou a sua sétima Bola de Ouro, o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e o francês Karim Benzema, ídolo do Real Madrid.

Presente no cenário futebolístico desde 2010, a premiação tem certa relevância no cenário europeu e é realizado em Dubai. Com seis prêmios, Cristiano Ronaldo é o maior vencedor. Kylian Mbappé, atual campeão, igualou Falcão García, Franck Ribéry, Lionel Messi e Robert Lewandowski, com uma eleição. A edição feminina do prêmio aconteceu pela segunda vez neste ano e foi vencida por Alexia Putellas, craque espanhola do Barcelona. Em 2020, Lucy Bronze levou o troféu pela temporada no Lyon, da França.

Além do prêmio ao melhor jogador e à melhor jogadora, a Globe Soccer distribuiu outros títulos. Robert Lewandowski venceu duas categorias: o jogador do ano em votação do aplicativo TikTok e o de artilheiro do ano, nomeado de Prêmio Maradona, em homenagem ao jogador argentino que morreu em 25 de novembro de 2020, após parada cardiorrespiratória.

Confira todos os premiados da cerimônia:

Melhor categoria de base da África: Zed FC (Egito)

Melhor jogador de e-sports: MsDossary (Tundra E-Sports e Team Falcons)

Melhor equipe feminina: Barcelona (Espanha)

Melhor equipe masculina: Chelsea (Inglaterra)

Melhor defensor: Leonardo Bonucci (Juventus e Itália)

Melhor diretor esportivo: Txiki Begiristain

Melhor agente: Federico Passarello

Melhor seleção: Itália

Artilheiro da história: Cristiano Ronaldo (Juventus-ITA, Manchester United-ING e seleção portuguesa)

Treinador do ano: Roberto Mancini (Itália)

Trajetória esportiva: Ronaldinho Gaúcho

Prêmio Maradona: Robert Lewandowski (Bayern de Munique-ALE e seleção polonesa)

Jogador do ano pelo TikTok: Robert Lewandowski (Bayern de Munique-ALE e seleção polonesa)

Jogador do ano: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-FRA e seleção francesa)

Jogadora do ano: Alexia Putellas (Barcelona-ESP e seleção espanhola)

