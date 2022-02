Mbappé recua em acordo com o Real Madrid e cogita o Liverpool, diz jornal

Principal protagonista da vitória por 1 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid na terça-feira, 15, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, o atacante francês Kylian Mbappé pode recuar no acordo que tem encaminhado para se transferir para o Real Madrid após o fim do contrato com o clube francês, em 30 de junho. A informação foi divulgada pelo jornal catalão Sport, que diz que o jogador de 23 anos agora está refletindo sobre de fato assinar em definitivo com os espanhóis.

Segundo a reportagem, “mudou radicalmente o cenário” da negociação abrindo a possibilidade do estafe do jogador ouvir novamente uma oferta do PSG para uma renovação contrato e, até mesmo, uma transferência para o Liverpool, clube que visto com bons olhos pelo francês.

“Mbappé ficou muito frustrado com o jogo dos madridistas e com o nível de uma equipe que, claramente, precisa de uma renovação. Ele decidiu esperar e refletir”, cita um trecho.

No último dia 31 de janeiro, o jornal alemão Bild publicou que o atacante já havia assinado um pré-contrato que oficializará a transferência a partir do meio do ano. A publicação ainda mencionava o salário, de 50 milhões de euros (300 milhões de reais pela cotação atual), o tornando no jogador mais bem pago do mundo.

Ao fim do jogo, Mbappé assegurou ainda não ter tomado uma decisão final: “se esse jogo influência meu futuro? Não. Ainda não decidi. Jogo no PSG, que é um dos melhores clubes do mundo. Estou dando o meu melhor. Depois veremos o que vai acontecer na próxima temporada”.

O acordo não será oficializado, pelo menos, até o fim dos duelos entre as duas equipes Champuons. O decisivo encontro, em Madri, está marcado para o próximo dia 9 de março.

Caçula do trio MNM, ao lado de Neymar e Messi, os números mostram que o jogador se transformou em um claro protagonista. Na temporada 2021/22, a contribuição de Mbappé para o PSG supera até mesmo a dos dois companheiros juntos. O francês fez 32 jogos, com 22 gols e 16 assistências; uma média de 0,69 gol por jogo e 0,5 passe decisivo por jogo.

No duelo com o Real Madrid, o brilho mais intenso de Mbappé também foi nítido. O camisa 7 criou praticamente todas as chances de perigo do PSG contra a retranca do time espanhol, com jogadas individuais que desestabilizaram a marcação pelo lado esquerdo.

Na melhor chance do primeiro tempo, Mbappé escapou pela esquerda e cruzou rasteiro, mas Messi pegou mal na bola e mandou por cima. Na segunda etapa, o francês de novo disparou pelo mesmo lado e foi derrubado por Carvajal na área, mas Messi perdeu o pênalti, parando em defesa de Courtois.

