Mbappé, Neymar, Bolt, Messi e mais: as principais homenagens a Pelé

O anúncio da morte de Pelé, o Rei do Futebol, na tarde desta quinta-feira, 29, repercute mundo afora. Clubes de futebol, jogadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, chefes de Estado e outras personalidades importantes prestaram homenagens ao maior jogador do século XX e postaram mensagens de gratidão por seu legado ao esporte. Confira, abaixo:

Lionel Messi, jogador argentino

Cristiano Ronaldo, jogador português

Kylian Mbappé, jogador francês

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Neymar, jogador da seleção brasileira

Ronaldo, ex-jogador da seleção brasileira, campeão mundial em 1994 e 2002

Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações. E é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre, celebraremos você. Obrigado, Pelé. Descanse em paz. https://t.co/xslUl3VO5h pic.twitter.com/iUG2Igo4FY — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 29, 2022

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

Zico, ex-jogador da seleção brasileira

ADEUS AO REI 👑 Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, nos deixou hoje. O eterno camisa 10 foi e sempre será, um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma inspiração para todas as gerações. Estará para sempre em nossos corações! ♥️ pic.twitter.com/H1MkrLTvGK — Canal Zico 10 (@canalzico10) December 29, 2022

Usain Bolt, ex-velocista jamaicano

A Sporting Legend. Rest in Peace King Pele 🕊️ pic.twitter.com/AmehPBOR30 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 29, 2022

Santos FC

Boca Juniors

Descansa en paz, O Rei 🙏 pic.twitter.com/s09SdUWMFo — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 29, 2022

Rodrygo, atacante da seleção brasileira

Franco Baresi, ex-jogador italiano

Paul Scholes, ex-jogador inglês

Andrea Pirlo, ex-jogador italiano

Adriano, ex-jogador da seleção brasileira

Antony, atacante da seleção brasileira

O maior de todos! O Rei, a inspiração, o exemplo, o único, o ETERNO!! 👑 @Pele pic.twitter.com/rm8ptubPC2 — Antony Santos (@antony00) December 29, 2022

Ademir da Guia, ex-jogador

Foi uma honra dividir os gramados com você, Pelé! Obrigado por tudo, Rei 👑 pic.twitter.com/jFQ1DtCCh7 — Ademir da Guia (@Ademir_daGuia) December 29, 2022

Vasco da Gama

O futebol perdeu a sua Majestade. O #VascoDaGama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nesta quinta-feira, aos 82 anos. Descanse em paz, Rei do Futebol e grande Vascaíno de coração. 🖤 pic.twitter.com/MDZTudG5PJ — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 29, 2022

Gabriel Batistuta, ex-jogador argentino

Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend 🙏⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022

Palmeiras

Edson Arantes do Nascimento morreu nesta quinta, aos 82 anos, mas Pelé continuará vivo para sempre nas lembranças e nos corações de todas as pessoas que amam o futebol. A Sociedade Esportiva Palmeiras reverencia a trajetória do Rei e presta condolências a seus familiares e fãs. pic.twitter.com/WIRU8Eeons — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 29, 2022

Gérson, ex-jogador da seleção brasileira, campeão mundial em 1970

Um Rei não morre, um rei apenas descansa. Tive a honra de jogar junto com o Pelé, e contra ele, também. Um verdadeiro gênio, dentre os poucos que conheci. Encantou o mundo com o seu futebol único, digno de todos os prêmios e troféus que conquistou durante a sua brilhante e + pic.twitter.com/6oJSXnXR1y — Gerson Nunes (@canhotinha70) December 29, 2022

Emmanuel Macron, presidente da França

Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

Romário, ex-jogador da seleção, campeão mundial em 1994

Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. pic.twitter.com/UBcHttRPcZ — Romário (@RomarioOnze) December 29, 2022

Mauricio de Sousa, cartunista

Pelé, nosso Pelé! Toda vez que uma criança brincar com uma bola lembraremos dele. O amigo, o grande atleta, a personalidade brasileira que amamos está vivo em nossos corações. pic.twitter.com/dCo5MHF4Eq — Mauricio de Sousa (@mauriciodesousa) December 29, 2022

Carles Puyol, ex-jogador espanhol

Premier League

We are deeply saddened to hear of the passing of Pele, an extraordinarily gifted footballer who transcended our sport and inspired millions throughout his remarkable career. Our thoughts and sincere condolences go to Pele’s family and friends. pic.twitter.com/ocr5KF239t — Premier League (@premierleague) December 29, 2022

Seleção feminina

REI PELÉ 👑👑👑 pic.twitter.com/QsQ86wmRXX — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 29, 2022

Rivaldo, ex-jogador da seleção brasileira

Sou grato à Deus por @Pele ser brasileiro.

O nosso futebol é conhecido e respeitado mundialmente por tudo que ele fez em campo e jamais será esquecido. Tenho orgulho em ter jogado duas Copas do Mundo com o número 10, que foi consagrado por ele.

Rei Pelé, teu legado é eterno. pic.twitter.com/4jGK2SlkzN — RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) December 29, 2022

Geoff Hurst, ex-jogador inglês

I have so many memories of Pele, without doubt the best footballer I ever played against (with Bobby Moore being the best footballer I ever played alongside). For me Pele remains the greatest of all time and I was proud to be on the the pitch with him. RIP Pele and thank you. pic.twitter.com/oCpQlw7EIK — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) December 29, 2022

CBF

Corinthians

Hoje o futebol perdeu o seu Rei. A rivalidade não existe neste momento de luto pela perda daquele que mudou o esporte que todos nós amamos. O Corinthians te aplaude, majestade. O Edson se foi, mas o Pelé é eterno. pic.twitter.com/5COoBirg2a — Corinthians (@Corinthians) December 29, 2022

COB

Seu legado jamais será esquecido, Rei Pelé 👑🇧🇷 pic.twitter.com/tAxaNeUBpP — Time Brasil (@timebrasil) December 29, 2022

Cafu

Hoje perdi meu irmão. Como cristão católico, sei que é “morrendo que se nasce para a vida eterna”. Teremos toda a eternidade para estarmos juntos na casa do Pai. Ele apenas deixou o mundo das coisas que tem fim e foi para o mundo das coisas que não tem fim. Até um dia, Pelé. pic.twitter.com/J7hz5lbLh7 — Cafu. (@officialcafu) December 29, 2022

Gary Lineker, ex-jogador inglês

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 29, 2022

Barcelona

Barça expresses its sorrow to learn of the death of the "Rei" Pelé, one of the greatest footballers of all time. He made football greater than ever. May he rest in peace. pic.twitter.com/r8TQbVyN28 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2022

Real Madrid

Comunicado Oficial: fallecimiento de Pelé.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2022

Grande homenagem e montagem no Vélodrome para Pelé pic.twitter.com/KVbhoqEZrf — Renato (@rgomesrodrigues) December 29, 2022