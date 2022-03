Mbappé leva pancada em treino do PSG e vira dúvida contra Real Madrid

O atacante Kylian Mbappé virou dúvida para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, nesta quarta-feira, 9, no Santiago Bernabéu. De acordo com o canal francês RMC Sport, o jogador levou uma pancada no pé no treino desta segunda, 7, e vai passar por exames para determinar uma possível lesão. Segundo o jornal L’Équipe, houve uma suspeita de fratura, mas essa possibilidade já foi descartada.

Mbappé foi o grande nome da partida de ida, no Parque dos Príncipes, em que o PSG venceu por 1 a 0. Já nos minutos finais, o camisa 7 fez grande jogada individual pela esquerda e marcou o gol decisivo, dando vantagem aos franceses no confronto.

Com apenas pouco mais de três meses de contrato com o PSG, Mbappé vive uma novela sobre sua renovação. O jogador tentou se transferir justamente para o Real Madrid em janeiro, mas não foi liberado pelo time de Paris.

Os espanhóis seguem confiantes em contratar o astro no meio do ano, em uma transferência livre. Já o PSG busca fazer o jogador mudar de ideia e renovar o vínculo. Enquanto isso, ele diz que está concentrado apenas nos troféus em disputa pelo clube francês na temporada.

