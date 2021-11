Mbappé faz quatro e França estará na Copa de 2022; Bélgica classifica

A França fez o dever de casa, goleou o Cazaquistão por 8 a 0, em Paris, pelas Eliminatórias, neste sábado, 13, e carimbou sua vaga na Copa do Mundo de 2022. O mesmo vale para a Bélgica, que venceu a Estônia por 3 a 1, em solo belga, e também se classificou para o Mundial no Qatar.

No jogo da seleção francesa, atual campeã mundial, o destaque fica com Mbappé, que anotou quatro gols e comandou a equipe. Benzema fez outros dois, e Rabiot e Griezmann completaram o elástico placar pelo grupo D da competição.

Já na Bélgica, Christian Benteke, Yannick Carrasco e Thorgan Hazard anotaram um gol cada. Erik Sorga descontou para a Estônia e o placar terminou em 3 a 1 para a seleção belga, pelo grupo E da competição.

As duas seleções se juntam a Brasil e Qatar, conquistam a vaga para a Copa do Mundo de 2022 e já programam a viagem no fim do próximo ano para o Mundial.

🇫🇷 Congratulations France! 👏 👏 👏 🏆 The #WorldCup holders will be back in Qatar to defend their crown 👑 pic.twitter.com/44F7nhetlz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2021