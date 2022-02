Mbappé é o cara do PSG! Números ofuscam até Neymar e Messi juntos

Que o Paris Saint-Germain tem o ataque mais badalado do mundo, com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, pouca gente duvida. Mas o que os números mostram é que o trio que deveria impulsionar o time francês às vitórias e aos títulos, por enquanto, tem um protagonista claro: Mbappé, o caçula, que decidiu a vitória por 1 a 0 contra o Real Madrid nesta quarta-feira, 15, pela Liga dos Campeões, com um golaço nos acréscimos.

Na temporada 2021/22, a contribuição de Mbappé para o PSG supera até mesmo as de Messi e Neymar juntas. O francês de 23 anos fez 32 jogos, com 22 gols e 16 assistências; uma média de 0,69 gol por jogo e 0,5 passe decisivo por jogo.

Messi, por sua vez, aos 34 anos, tem 21 partidas pelo Paris na temporada, com sete gols (média de 0,33 por jogo) e oito assistências (0,38 por jogo). Por fim, Neymar, 30 anos, que tem sofrido com problemas físicos nos últimos meses, soma apenas 15 jogos, com três gols e quatro assistências – médias tímidas, respectivamente, de 0,2 e 0,27 por partida.

No duelo com o Real Madrid, o mais esperado das oitavas de final da Champions, o brilho mais intenso de Mbappé também foi nítido. O camisa 7 criou praticamente todas as chances de perigo do PSG contra a retranca do time espanhol, com jogadas individuais que desestabilizaram a marcação pelo lado esquerdo.

Na melhor chance do primeiro tempo, Mbappé escapou pela esquerda e cruzou rasteiro, mas Messi pegou mal na bola e mandou por cima. Na segunda etapa, o francês de novo disparou pelo mesmo lado e foi derrubado por Carvajal na área, mas Messi perdeu o pênalti, parando em defesa de Courtois.

Neymar entrou aos 27 minutos do segundo tempo e participou do gol com um belo toque de calcanhar, mas depois Mbappé fez uma jogada individual espetacular para tirar o zero do placar. O francês gingou, pedalou e passou entre os defensores Éder Militão e Lucas Vázquez, para depois bater rasteiro na saíde de Courtois e garantir a vitória do PSG.

O detalhe de todo esse destaque de Mbappé é que o tempo dele no Paris Saint-Germain está provavelmente chegando ao fim. Com contrato apenas até o meio do ano, ele tem grandes chances de defender justamente o Real Madrid a partir da próxima temporada – o time espanhol já tentou contratá-lo em janeiro, mas falhou. A menos que o francês mude de ideia até junho, o torcedor pode estar testemunhando seus últimos lances de magia no Parque dos Príncipes.

