Mbappé diz que pediu para ser negociado e reforça ideia de saída do PSG

Atualizado em 4 out 2021, 09h59 - Publicado em 4 out 2021, 09h55

Os últimos meses de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain foram, definitivamente, conturbados. Nesta segunda-feira, 4, em entrevista à rádio francesa RMC Sports, o atacante confirmou que pediu para deixar o clube em julho deste ano. O francês foi alvo da maior negociação frustrada da última janela de transferências, envolvendo uma saída para o Real Madrid. Na ocasião, os espanhóis desistiram do negócio após a recusa de uma oferta de 180 milhões de euros (1,1 bilhão de reais).

“As pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não quero mais falar com Leonardo [diretor brasileiro do PSG]. Isso não é verdade. Me disseram: ‘Kylian, agora você está falando com o presidente”, disse o jogador.

Aos 22 anos, Mbappé não deixou de falar sobre sua vontade de ir ao Real no futuro: “A partir do momento em que não quis renovar o meu contrato, disse ao PSG que queria sair. Queria que o PSG conseguisse uma quantia importante com a minha venda para assim conseguir encontrar um substituto de qualidade.”.

Ressentido com a postura do clube de não o liberar, Mbappé explicou publicamente o que o incomodou. “A minha posição sempre foi clara, informei o clube da minha intenção de sair no final de julho. Não gostei que o clube tivesse dito que só avisei que queria sair no final de agosto. Foi mentira e soou como se fosse um bandido. Disse ao PSG que queria sair no fim de julho.”, afirmou o atacante.

🚨 KYLIAN MBAPPÉ DANS ROTHEN S'ENFLAMME 💬 "A partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité pour avoir un remplaçant de qualité…" 📻 Extrait de l'itw exceptionnelle de @KMbappe, à retrouver en intégralité ce mardi à 18h sur RMC. — RMC Sport (@RMCsport) October 4, 2021

Desde quando o atacante desperdiçou a penalidade que eliminou a França da Eurocopa, no último dia 28 de junho, contra a Suíça, pelas oitavas de final da competição, o seu nome dificilmente saiu do noticiário. No início da atual temporada, as primeiras notícias sobre a vontade do atacante de deixar o PSG saíram, o que causou rejeição de parte da torcida parisiense. No entanto, o clube resistiu e divulgou que o jogador queria sair apenas no fim da janela de transferências, o que desagradou a jovem estrela.

O Paris Saint-Germain, com o intuito de manter um time forte com Neymar e Messi, não permitiu que Mbappé deixasse o time para ir ao Real Madrid, clube no qual sempre revelou torcida. O início de temporada, contudo, é decepcionante do trio e individualmente, apesar dos bons resultados conquistados. Além disso, o jogador francês passou por uma polêmica nas últimas semanas, quando foi flagrado reclamando do companheiro camisa 10 brasileiro enquanto estava nos bancos de reservas: “Pra mim ele não passa a bola”.

