Mbappé, Cavani, Dybala, Suárez… os astros disponíveis no mercado

O mercado do futebol em 2022 está aberto e a todo vapor. Faltando apenas seis meses de vínculo com seus respectivos clubes, grandes nomes do futebol internacional já podem assinar pré-contratos e definir seu futuro sem pagamento de multa— alguns deles, inclusive, interessam a clubes brasileiros. Os altos salários e a desvalorização do real em comparação ao euro jogam contra as equipes do país, mas há quem esteja disposto a fazer grandes investimentos. Os uruguaios Luís Suárez e Edinson Cavani, o argentino Ángel Di María e o croata Luka Modric são alguns dos veteranos no mercado, enquanto jovens como Kylian Mbappé são cobiçados por gigantes da Europa.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A janela de transferências das ligas da Europa dura até 30 de janeiro. Confira, abaixo, a lista dos principais jogadores que terão seus contratos encerrados na temporada 21/2022 e seus respectivos valores de mercado, segundo dados do site Transfermarkt.

Ángel Di María

Clube atual: Paris Saint Germain

Idade: 33

Posição principal: Meia-atacante

Valor de mercado atual: 15 milhões de euros

Especulações: Ainda jogando em alto nível pela seleção argentina e pelo clube francês, do qual é ídolo, ainda pode ter contrato renovado, mas interessa a vários clubes, inclusive o Atlético Mineiro. O argentino costuma ressaltar seu desejo de se aposentar no Rosário Central, seu time do coração

Edinson Cavani

Clube atual: Manchester United

Idade: 34

Posição principal: Centroavante

Valor de mercado atual: 4 milhões de euros

Especulações: O atacante está na mira do Barcelona e é desejo até do Corinthians, mas o técnico do Manchester United, Ralf Rangnick já avisou que não pretende liberá-lo.

Juan Cuadrado

Clube atual: Juventus

Idade: 33

Posição principal: Lateral/ala direito

Valor de mercado atual: 10 milhões de euros

Especulações: A Juventus já manifestou o desejo de renovar com o habilidoso jogador colombiano, mas apenas por um ano. Cuadrado, por sua vez, busca um vínculo de dois anos e, por isso, pode optar por um novo destino

Kylian Mbappé

Clube atual: Paris Saint Germain

Idade: 23

Posição principal: Centroavante

Valor de mercado atual: 160 milhões de euros

Especulações: O atacante francês vive o auge da carreira e, na temporada passada, já havia manifestado desejo de deixar a terra natal em busca de uma nova aventura. O Real Madrid aparece como principal candidato, mas terá forte concorrência.

Luís Suárez

Continua após a publicidade

Clube atual: Atlético de Madri

Idade: 34

Posição principal: Centroavante

Valor de mercado atual: 10 milhões de euros

Especulações: O uruguaio não deve renovar com o Atlético de Madrid e interessa ao Corinthians, mas Inter Miami, dos EUA, e o Ajax, seu ex-clube também entram na disputa.

Luka Modric

Clube atual: Real Madrid

Idade: 36

Posição principal: meio-campista

Valor de mercado atual: 10 milhões de euros

Especulações: O meia croata, Bola de Ouro na temporada 2018, vive o último semestre do atual vínculo, mas, segundo a imprensa, a tendência é que renove por mais um ano, chegando a dez temporadas no Real Madrid.

Paul Pogba

Clube atual: Manchester United

Idade: 28

Posição principal: Meio-campista

Valor de mercado atual: 55 milhões de euros

Especulações: Lesionado desde novembro, o meia parece não ter previsão de renovação ou de um novo vínculo. Real Madrid, Barcelona, Juventus e PSG aparacem como potenciais destinos.

Paulo Dybala

Clube atual: Juventus

Idade: 28

Posição principal: Atacante

Valor de mercado atual: 50 milhões de euros

Especulações: A Juventus já fez uma proposta de renovação de contrato e aguarda a resposta do jogador argentino.

Antonio Rudiger

Clube atual: Chelsea

Idade: 28

Posição principal: Zagueiro

Valor de mercado atual: 35 milhões de euros

Especulações: O Real Madrid já demonstrou interesse pelo jogador alemão.