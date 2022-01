Mbappé assina com o Real Madrid e ganhará R$ 300 mi por ano, diz jornal

Pode ter chegado ao fim a novela envolvendo a transferência de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, para o Real Madrid. Nesta segunda-feira, 31, de acordo com o jornal alemão Bild, o atacante francês e o clube espanhol assinaram o pré-contrato que oficializará a transferência a partir do meio do ano. A publicação diz que o salário será de 50 milhões de euros (300 milhões de reais pela cotação atual), o tornando no jogador mais bem pago do mundo.

O acordo não será oficializado, pelo menos, até o fim dos duelos entre as duas equipes pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontecerá nos próximos dias 15 de fevereiro e 9 de março. Ele tem vínculo até 30 de junho e, desde 1º de janeiro, já poderia assinar um vínculo com outra equipe.

Mbappé foi eleito no último dia 27, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o jogador do ano da Globe Soccer. Na ocasião, foi escolhido por um “júri de notáveis” que conta com ex-jogadores e especialistas superando nomes como o argentino Lionel Messi, companheiro de PSG que em novembro faturou a sua sétima Bola de Ouro, o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e o francês Karim Benzema, ídolo do Real Madrid.

Na última janela de transferências, Mbappé externou o desejo de se mudar para Madri, mas o clube da capital francesa resistiu as negociações recusando uma oferta de 180 milhões de euros (1,1 bilhão de reais na época).

Após período de silêncio, em entrevista à rádio francesa RMC Sports, o atacante confirmou que pediu para deixar o clube, mas desmentiu a série de recusas a renovações contratuais citada pelo diretor Leonardo.

“As pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não quero mais falar com Leonardo [diretor brasileiro do PSG]. Isso não é verdade. Me disseram: ‘Kylian, agora você está falando com o presidente”, disse o jogador.

Ressentido com a postura do clube de não o liberar, Mbappé explicou publicamente o que o incomodou. “A minha posição sempre foi clara, informei o clube da minha intenção de sair no final de julho. Não gostei que o clube tivesse dito que só avisei que queria sair no final de agosto. Foi mentira e soou como se fosse um bandido. Disse ao PSG que queria sair no fim de julho”.

