Matheus Nunes agradece Tite, mas confirma que optou por seleção portuguesa

O meio-campista Matheus Nunes anunciou nesta segunda-feira, 27, que escolheu defender a seleção de Portugal. A decisão foi oficializada em entrevista coletiva antes do duelo diante do Sporting contra o Borussia Dortmund, pela segunda rodada Liga dos Campeões. O jogador havia recusado a convocação do técnico Tite para a sequência de três jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa de 2022, no início deste mês, após ser contatado pelo treinador da seleção portuguesa, Fernando Santos.

“Já tomei uma decisão, sim. Falei com ambos os treinadores, depois de pensar muito com a minha família. Cheguei à conclusão que é melhor jogar pela Seleção Portuguesa, acho que vou ser mais feliz aqui. Tenho muitos hábitos e cultura de Portugal. Foi a decisão mais difícil da minha carreira. Quando recebi a convocação para o Brasil foi muito especial, mas acho que tomei a decisão certa e vamos ver”, disse o jogador.

Nascido no Rio de Janeiro, mas no país europeu desde os 13 anos, quando se mudou com a família, Matheus Nunes foi formado nas categorias de base do Ericeirense, time de Ericeira, pequena vila próxima a Lisboa.

Teve passagens pelo Estoril Praia antes de ser contratado pelo Sporting. No time da capital, ele se destacou e chamou a atenção da seleção brasileira na campanha que findou um longo jejum, com o título Português local para o clube na última temporada.

Ele assumiu a titularidade na temporada atual. Aos 23 anos, recebeu de Tite a chance de fazer parte do time do seu país de nascença, porém, a identificação com Portugal falou mais alto e dias após ser chamado para o Brasil, a CBF divulgou que o atleta não se apresentaria.

Segundo a imprensa portuguesa, o meio-campista deve ser chamado para defender a equipe lusa em amistoso contra o Catar e em jogo válido pelas eliminatórias da Copa, contra Luxemburgo. Caso concretizada a aparência na lista de escolhidos, Matheus será o oitavo brasileiro a ser convocado por Portugal, se juntando a Lúcio Soares, Celso Matos, Deco, Pepe, Liédson, Dyego Sousa e Otávio.

