Matheus Cunha brilha em virada do Atlético de Madri

Neste sábado, 22, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madri venceu o Valencia, de virada, por 3 a 2. A vitória da equipe comandada por Diego Simeone veio com emoção e contou com participação fundamental do brasileiro Matheus Cunha.

Convocado por Tite para os duelos contra Equador e Paraguai, o atacante começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 12 minutos de segundo tempo, quando o Valencia ainda vencia por 2 a 0, com dois gols anotados na etapa inicial.

Matheus Cunha não precisou de muito tempo para comandar a reação de sua equipe. Logo aos 19 minutos, ele foi às redes e diminuiu o placar. Contudo, os colchoneros seguiam em desvantagem até os acréscimos. Até que, aos 46, o argentino Ángel Correa empatou o jogo. Depois, aos 48, o atacante brasileiro voltou a ser decisivo e deu assistência para Mario Hermoso anotar o gol da vitória do Atlético de Madrid.

Com o resultado, o time do técnico Simeone soma agora 36 pontos e aparece na quarta colocação. A distância para o líder Real Madrid é de 13 pontos.