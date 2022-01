Martinelli, Veiga, Lucas Moura… quem espera chance de Tite na seleção

A convocação de Tite para os jogos da seleção brasileira contra Equador, em 27 de janeiro, e Paraguai, em 1º de fevereiro, realizada na última quinta-feira, 13, não teve nenhum nome muito surpreendente. Todos os 26 jogadores lembrados na lista já haviam sido chamados recentemente, o que é até natural faltando menos de um ano para a Copa do Mundo do Catar. Ainda assim, a ausência de alguns atletas que aguardam oportunidades neste ciclo com o treinador agitou a torcida nas redes sociais.

Um dos nomes mais lembrados foi o de Gabriel Martinelli, do Arsenal. O atacante vive bom momento na temporada, com quatro gols e duas assistências nos últimos nove jogos da Premier League, mas encara uma concorrência pesada pelas pontas. Jogadores como Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Raphinha, Antony e Rodrygo estão hoje à frente do jovem de 20 anos na hierarquia da seleção.

Outro em situação semelhante é Lucas Moura, do Tottenham. Aos 29 anos, ele não é nenhum novato em termos de seleção – convocado pela primeira vez em 2011, tem 35 jogos pelo time principal, com quatro gols marcados. Mas seu último jogo com a amarelinha foi em outubro de 2018, contra a Arábia Saudita. Mesmo com seis gols e cinco assistências na atual temporada, parece longe dos planos de Tite.

Raphael Veiga, meia do Palmeiras, foi outra ausência bastante lembrada por torcedores, especialmente porque Tite chamou dois meias que não vivem grande momento: Everton Ribeiro, que terminou o ano passado com atuações irregulares pelo Flamengo, e Philippe Coutinho, que acabou de trocar o Barcelona pelo Aston Villa, da Inglaterra, e não joga há um mês. O atleta alviverde, de 26 anos, nunca foi convocado.

O lateral Vanderson, que jogou a temporada passada pelo Grêmio e foi recentemente vendido ao Monaco, da França, é outro nome que está no radar do treinador, mas ainda não recebeu oportunidades. Mesmo com o titular Danilo machucado, o atleta de 20 anos foi preterido por Emerson Royal, do Tottenham, e pelo veterano Daniel Alves, recém-chegado ao Barcelona e homem de confiança de Tite.

Outra ausência foi Arthur Cabral. O centroavante de 23 anos faz temporada espetacular pelo Basel, da Suíça, com 27 gols e oito assistências em apenas 31 jogos. Ele chegou a ser chamado no ano passado após lesão de Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, mas não entrou em campo. Desta vez, Tite preferiu manter Matheus e o elogiado Gabigol, do Flamengo, como opções para o comando do ataque.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e tem mais quatro rodadas das Eliminatórias para disputar, com possibilidades para Tite testar novos cenários e definir vagas que ainda estão em aberto. Depois, o time ainda deve fazer mais cinco amistosos no ano antes da convocação final em busca do hexa. O Mundial do Catar será disputado em novembro e dezembro. Teremos surpresas até lá?

