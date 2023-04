Marcos Leonardo e outros brasileiros se destacam em estudo sobre promessas

Um estudo divulgado pelo Observatório Internacional de Futebol CIES classificou os jogadores sub-20 mais promissores do mundo, com base em sua experiência na elite. Entre os 10 primeiros colocados da lista, quatro são brasileiros: Marcos Leonardo e Ângelo, do Santos, Vitor Roque, do Athletico-PR, e Endrick, do Palmeiras. Matheus Martins, do Watford, foi o primeiro entre os pontas-esquerdas, e Andrey Santos, do Vasco, também figurou bem na lista.

A publicação divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo centro de pesquisas com sede na Suíça classificou os atletas segundo três fatores determinantes. De acordo com o CIES, a “Experiência Relativa” foi obtida a partir dos minutos em jogos oficiais, nível esportivo e desempenho nos últimos 365 dias.

O “time ideal”, levando em conta os líderes por posição, foi Plamen Andreev (Levski Sofia); Rico Lewis (Manchester City), António Silva (Benfica), Zeno Debast (Anderletch), Alejandro Balde (Barcelona); Arthur Vermeeren (Royal Antwerp), Pablo Gavi (Barcelona), Bilal El Khannouss (Genk); Ângelo Gabriel (Santos), Marcos Leonardo (Santos) e Matheus Martins (Watford).

Entre os centroavantes, as três primeiras posições são ocupadas por brasileiros. Marcos Leonardo, autor de 28 gols entre a temporada de 2022 e a atual, lidera, Vitor Roque, que fez 18 gols desde 2022, é o segundo, e o terceiro é Endrick, joia palmeirense de 16 anos com seis gols profissionais.

Já na lista geral, o top-10 foi liderado por Gavi, do Barcelona, que disputou a Copa do Mundo de 2022 com a Espanha, seguido por Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, também presente no Catar, com destaque pela seleção inglesa. O melhor brasileiro na pontuação geral foi Marcos Leonardo, que atuou em jogos de Paulistão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana pelo Peixe. Vitor Roque apareceu em quinto, Endrick em oitavo e Ângelo em nono. Andrey Santos apareceu na 12ª posição, sendo o terceiro entre meio-campistas centrais.

Os 10 jogadores mais experientes do mundo pelo CIES

1. Pablo Gavi (Barcelona)

2. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

3. Marcos Leonardo (Santos)

4. António Silva (Benfica)

5. Vitor Roque (Athletico-PR)

6. Alejandro Balde (Barcelona)

7. Milos Kerkez (AZ Alkmaar)

8. Endrick (Palmeiras)

9. Ângelo (Santos)

10. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)