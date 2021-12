Marcelo, Coutinho, Cavani: as estrelas que podem jogar no Brasil em 2022

Com o fim desta temporada muito próximo, diversas equipes brasileiras já iniciaram o planejamento para 2022, incluindo a busca por reforços. Estrelas do futebol europeu passaram a ser vinculados aos times do Brasil, como Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, Edinson Cavani, atacante uruguaio do Manchester United, e Phillipe Coutinho, meia do Barcelona. Todos eles foram especulados no Palmeiras, atual campeão da Libertadores. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense também devem ter um mercado agitado.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 8, a janela nacional de transferências, um período específico para a negociação e registro de novas transferências entre clubes do Brasil. Antes, a regra era válida apenas para inscrição de jogadores vindos de fora do país. A janela de 2022 será dividida em duas ocasiões: a do primeiro semestre, entre 19 de janeiro e 12 de abril, e a do segundo semestre, entre 18 de julho e 15 de agosto.

Saiba a situação contratual de cada um desses grandes nomes especulados para o Brasileirão de 2022

Marcelo

Lateral-esquerdo titular do Real Madrid e da seleção brasileira por muitos anos, Marcelo perdeu espaço recentemente. Aos 33 anos, o jogador sofreu com pequenas lesões musculares desde a temporada 2019/20, o que o afastou de 31 partidas. Muitas vezes preterido, o defensor vestiu a camisa merengue apenas 47 vezes nos últimos três anos.

O contrato de Marcelo com o Real Madrid vai até junho de 2022. Assim, a partir do início da próxima temporada, ele já pode assinar um pré-contrato gratuito com qualquer equipe. O Palmeiras, campeão da Libertadores e um dos poucos clubes do país em condições financeiras de repatriá-lo, e o Fluminense, clube que o revelou, aparecem como principais candidatos.

Philippe Coutinho

O jogador que encantou a Inglaterra pelo Liverpool, é querido por Tite, treinador da seleção brasileira, e é a maior transferência da história do Barcelona (163 milhões de euros, algo em torno de 633 milhões de reais na cotação da época). Coutinho, no entanto, vive fase ruim e é especulado no Brasil em 2022. Com 29 anos, o meia não se adaptou ao clube catalão, foi emprestado ao Bayern de Munique, e sofreu com lesões no joelho.

Nas duas últimas temporadas, Philippe entrou em campo apenas 28 vezes pelo Barcelona. Marcou cinco gols e deu duas assistências. Nas últimas semanas, o nome do meio-campista passou a ser associado ao Palmeiras, que corre risco de perder Raphael Veiga, destaque do clube na temporada. Coutinho, no entanto, tem contrato com o time espanhol até 2023 e uma multa rescisória de 400 milhões de euros (2.5 bilhões de reais).

Edinson Cavani

Especulado para representar o Grêmio no último ano, o artilheiro uruguaio é novamente ligado ao mercado do Brasil. Atualmente no Manchester United, Cavani ainda tem mercado na Europa e atraiu recentemente o interesse do Barcelona. Contudo, estar mais perto de sua pátria pode pesar positivamente para os brasileiros. Cavani perdeu espaço no time inglês após a chegada de Cristiano Ronaldo e atuou apenas oito vezes na temporada. O uruguaio fica livre no mercado em junho de 2022 e atrai olhares dos principais clubes do país.

Arturo Vidal

Vencedor de nove dos últimos dez campeonatos nacionais que disputou, Arturo Vidal pode jogar no Brasil em 2022. Vinculado à Inter de Milão, o chileno de 34 anos não é titular no clube italiano desde o início de novembro e ficará livre no mercado em 2022. O Flamengo, que termina 2021 sem nenhum título de expressão, sempre sondou a situação do atleta e é um dos possíveis destinos. O campeão brasileiro Atlético Mineiro também foi apontado como nova casa do chileno.

Everton Cebolinha

Destaque do Grêmio por anos, Everton Cebolinha foi vendido ao Benfica em 2020. Com 25 anos, o atacante perdeu espaço na seleção brasileira após a Copa América vencida pela Argentina e ainda não empolgou no clube português. Em sua primeira temporada em Lisboa, foram 48 partidas, com apenas oito gols e dez assistências. Nesta temporada, Everton perdeu espaço e balançou a rede apenas em quatro ocasiões. Assim, uma possível volta do atleta ao Brasil foi levantada e o principal destino especulado é o Atlético Mineiro, atual campeão nacional. A direção do clube nega.

Elkeson

No futebol chinês desde 2013, o atacante Elkeson é menos badalado, mas igualmente procurado. Revelado pelo Vitória e destaque no Botafogo antes de partir para o Oriente, o jogador se identificou tanto com a cultura do país mais populoso do mundo que se naturalizou e hoje veste a camisa da seleção chinesa. Conhecido por Ai Kesen no país, o jogador defende atualmente o Guangzhou Evergrande e deve ter o contrato rescindido em breve, pois a Evergrande, maior acionista do clube, vive grave crise.

Quando foi ao Oriente, o brasileiro defendeu o Guangzhou de 2013 a 2015 e passou pelo Shangai SIPG entre 2016 e 2019, antes de retornar ao seu primeiro clube no país. Apenas pelos clubes chineses, Elkeson balançou a rede 156 vezes em 280 partidas e pode ser uma opção de ataque para o Palmeiras, que monitora a situação do atleta.

Ricardo Goulart

Após brilhar pelo Cruzeiro e ser campeão brasileiro em 2013 e 2014, Ricardo Goulart foi ao futebol chines e retornou para defender o Palmeiras. Na ocasião, o brasileiro atuou apenas 12 vezes, sofreu com o físico e retornou ao Guangzhou Evergrande. A continuidade no clube, no entanto, não deve acontecer, por uma crise na empresa responsável por investir no clube. Corinthians e Palmeiras miram o jogador que entrou em campo apenas 35 vezes nos últimos dois anos.

Paulinho

Ídolo do Corinthians por uma passagem entre 2010 e 2013 que rendeu um título de Campeonato Paulista, um de Campeonato Brasileiro, a inédita Libertadores e o segundo Mundial do clube, Paulinho pode estar de volta. Fora do Brasil há oito anos, com passagens por Tottenham, Barcelona e Guangzhou Evergrande o meio-campista de 33 anos está sem clube após rescindir com o Al Ahli, da Arábia Saudita, após quatro partidas.

Jogador de duas Copas do Mundo (2014 e 2018), Paulinho explodiu no futebol como um segundo volante infiltrador e ficou cada dia mais próximo da área adversária. Hoje, pode ser uma alternativa ofensiva para o Corinthians, caso a negociação se concretize.

Anderson Talisca

Alto, habilidoso e jovem. Anderson Talisca, de 27 anos, saiu ainda garoto do Bahia quando foi contratado pelo Benfica. A expectativa por trás do atleta era de que ele se tornasse jogador das grandes ligas. No entanto, após o clube português, o brasileiro passou por Besiktas, da Turquia, e decidiu ir ao futebol chinês, defender o Guangzhou Evergrande. Nesta temporada, foi ao Al Nassr, da Arábia Saudita, onde está com salários atrasados.

Desse modo, o Corinthians, que busca por um atacante, está monitorando a situação do atleta, assim como o Flamengo. Uma volta para o Brasil poderia ser benéfica para Talisca pensando em seleção brasileira, tendo em vista que o mesmo tem passagem pelas bases e já foi convocado para amistosos da equipe profissional.

