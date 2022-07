Manual do aposentado: Fred diverte seguidores com sua nova rotina

O ex-craque Paulo Roberto Falcão consagrou a ideia de que “o jogador de futebol morre duas vezes”, a primeira quando pendura as chuteiras. O recém-aposentado Fred, no entanto, está vivíssimo e cada vez mais ativo em suas redes sociais, onde já fazia sucesso. O ídolo do Fluminense, que deixou os gramados no início do mês com honras, vem compartilhando o seu “manual do aposentado” e divertindo seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

No primeiro episódio da série do aposentado, Fred apareceu fazendo palavras cruzadas em uma rede. “Compre uma palavra cruzada para fazer todo dia após o café da manhã”, escreveu o ex-jogador de 38 anos, que já se autointitulava o “Rei dos Stories”, com as brincadeiras que fazia em sua página no Instagram. Outro irreverente bon-vivant da bola, o ex-goleiro Marcos respondeu: “Já já você vai descobrir que sua esposa é brava, aguarde.”

Nos dias seguintes, Fred apareceu de roupão regando plantas (“acorde cedo para regar as plantas e ficar mais tempo à toa”) e também varrendo a rua ao lado do cachorro, de óculos e com o calção do Fluminense acima do umbigo. “Mantenha a calçada limpa e também o estilo!”, escreveu. Neymar e Galvão Bueno foram algumas das personalidades que interagiram com o ex-boleiro na postagem.

O ex-atacante da seleção brasileira e com passagens por Lyon, Cruzeiro e Atlético Mineiro, também viajou para as praias do nordeste. Ele jogou futevôlei com amigos em Arraial D’Ajuda (BA) e, como bom aposentado, também jogou baralho na praça.

Continua após a publicidade

Na última quarta-feira, 27, Fred pegou novamente a estrada e, em algum lugar de Minas Gerais, sua terra natal, registrou sua ida à padaria. “Manual do aposentado: convoque seu velho amigo que é pão pra toda obra e chegue junto com o padeiro pra garantir seu pão quentinho.”

Fred ainda não decidiu o que realmente pretende fazer da vida. Ele recebeu um convite do presidente Mário Bittencourt para trabalhar no departamento de futebol do Fluminense e disse que pretende realizar um curso de treinador, mas, no momento, só quer sossego. “Agora vou curtir a família, meus filhos, minha esposa. Quero ir para a roça um pouco com o meu pai. É o sonho que eu tenho para realizar”, disse, em sua última coletiva como atleta.

“Depois, vou aguardar a convocação do Fluminense, ver para que eles vão me convocar. Vou estar sempre disponível, mas quero curtir a família nesse primeiro momento. Saí de casa com nove anos, a correria foi muito grande. Quero voltar a ser moleque agora. Responsabilidade, só de levar e buscar meus filhos na escola.”

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!