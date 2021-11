Manchester United anuncia a demissão do técnico Solskjaer

O Manchester United anunciou, neste domingo, 21, a demissão de Ole Gunnar Solskjaer, 48 anos. O treinador norueguês sai um dia depois da derrota por goleada do clube para o Watford, por 4 a 1.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em nota, o clube lamentou a saída do técnico. “Ole sempre será uma lenda no Manchester United e é com pesar que chegamos a esta difícil decisão”, escreve, em comunicado.

“Ole sai com nossos sinceros agradecimentos por seus esforços incansáveis ​​como gerente e nossos melhores votos para o futuro. O seu lugar na história do clube estará sempre garantido, não só pela sua história como jogador, mas como um grande homem e um treinador que nos proporcionou muitos grandes momentos”, afirma a nota oficial.

Na mesma nota, o United informou que Michael Carrick, ex-jogador e atual auxiliar do clube, vai assumir o comando da equipe para os próximos jogos, enquanto a diretoria procura nomear um treinador interino até ao final da temporada.

A próxima partida do United será contra o Villarreal pela fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, 23, às 14h45 (de Brasília). Pelo Campeonato Inglês, a equipe entra em campo no próximo domingo, 28, contra o Chelsea, às 13h30.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

Na atual temporada, o United não conseguiu embalar no Inglês e atualmente ocupa a sétima colocação, com 17 pontos, 12 a menos que o líder Chelsea. Na competição, a equipe soma 5 vitórias, 5 derrotas e 2 empates.

Solskjaer foi contratado em dezembro de 2018 para substituir o português José Mourinho. Ídolo do United como jogador, o norueguês comandou o clube em 168 jogos, com 91 vitórias e 40 derrotas, e sai sem nenhum troféu conquistado. Seu melhor resultado foi o vice da Liga Europa na última temporada, quando perdeu a final para o Villarreal. Em julho deste ano, ele havia renovado seu contrato até 2024.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021