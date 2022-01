Manchester United afasta Greenwood após acusação de agressão à mulher

Neste domingo, 30, o atacante Mason Greenwood, do Manchester United, foi acusado de agressão e violência sexual por Harriet Robson, sua namorada. Após a repercussão do caso, o clube inglês decidiu afastar o atleta até que a polícia investigue as acusações, de acordo com veículos de mídia da Inglaterra.

“Mason Greenwood não voltará a treinar ou jogar até novas informações”, comunicou o United à imprensa inglesa.

Namorada de Greenwood, Harriet Robson recorreu aos seus stories do Instagram para denunciar o jogador. “Para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood faz comigo”, escreveu a modelo em um das imagens, na qual aparece com a boca ensanguentada. Em outras fotos, é possível ver hematomas em diversas partes do corpo.

Em uma das publicações, a modelo ainda revelou um áudio, no qual Greenwood estaria forçando ela a ter relações sexuais. Os stories foram deletados, mas circulam pelas redes sociais.

A polícia de Manchester também se manifestou sobre o caso. “A Polícia de Manchester está ciente das imagens e vídeos que circulam nas redes sociais. As investigações estão em andamento para apurar corretamente todas as circunstâncias”, comunicou o departamento da cidade.

ATENÇÃO: A PUBLICAÇÃO A SEGUIR CONTÉM IMAGENS FORTES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mason Greenwood: "Abre as pernas" Harriet Robson: "Eu não quero ter sexo contigo." Greenwood: "Estou cagando para o que tu quer ou não. No início pedi com educação. Me empurre mais uma vez para ver o que acontece." pic.twitter.com/wYQ6XMTba5 — Manchester United Brasil (@WeAreManUtdBR) January 30, 2022