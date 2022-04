Manchester City x Real Madrid: onde assistir à semi da Champions

Manchester City e Real Madrid abrem o primeiro dia de confronto das semifinais da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 26, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. Frente a frente, a equipe de Pep Guardiola e de Carlo Ancelotti prometem jogo disputado, em busca de vantagem para o próximo desafio. O jogo terá transmissão ao vivo do SBT, TNT e HBO Max.

Mandante do jogo, o City chega embalado pela goleada por 5 a 1 diante do Watford no último sábado, 23, pelo Campeonato Inglês – competição que lidera com 80 pontos.

Autor de quatro gols, o nome do jogo foi o brasileiro Gabriel Jesus. Na Liga dos Campeões, chega à semifinal depois de despachar o Sporting (oitavas) e Atlético de Madri (quartas).

O Real Madrid, por sua vez, também vem de vitória no campeonato nacional e tem liderança confortável em La Liga, com 78 pontos. Pela atual edição da Champions, eliminou o Paris Saint-Germain (oitavas) e o atual campeão Chelsea (quartas), quando acabou perdendo o segundo jogo, mas se classificou pelo agregado em 4 a 3.

Vice artilheiro da competição, com 12 gols, o atacante francês Karim Benzema só depende de si para assumir a liderança. O topo da lista de goleadores da edição é do polonês Robert Lewandowski, com 13 gols, mas eliminado na fase anterior.

Confira a programação completa do jogo da Champions nesta terça-feira:

16h

Manchester City x Real Madrid – HBO Max, SBT e TNT

