Manchester City x Liverpool: onde assistir ao jogão da Premier League

Em confronto que pode ser crucial para definir o vencedor da Premier League, Manchester City x Liverpool se enfrentam neste domingo, 10, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. A partida promete ser emocionante e cheia de pressão dos dois lados, já que a diferença que separa as equipes na tabela é de apenas um ponto – além, é claro, de ser um jogo entre os dois times mais dominantes do futebol inglês. O duelo será transmitido ao vivo na ESPN e no Star+.

Além de sair na frente do Atlético de Madri, marcando 1 a 0, na última terça-feira, 5, em jogo pelas quartas de final da Champions League, o City vem de uma sequencia de oito partidas invicto, contando com seis vitórias e dois empates. Líderes do Campeonato Inglês com 73 pontos, os comandados de Pep Guardiola querem uma vitória para abrir vantagem e colocar a mão na taça.

De outro lado, os Reds, que também vêm de vitória na Champions, contra o Benfica, por 3 a 1, pela partida de ida das quartas de final, alcançaram a quarta vitória seguida. Pela Premier League o último compromisso foi contra o Watford, no Anfield Road, com vitória por 2 a 0, somando assim 72 pontos no campeonato. A vitória contra o City é essencial para o time de Jürgen Klopp continuar sonhando com a taça nacional.

Confira a programação completa do Campeonato Inglês e onde assistir aos jogos deste domingo:

10h

Brentford x West Ham – Star+

Leicester x Crystal Palace – Star+

Norwich x Burley – Star+

12h30

Manchester City x Liverpool – ESPN, Star+

