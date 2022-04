Manchester City x Liverpool: onde assistir à semi da Copa da Inglaterra

Uma semana depois de terem se encontrado na disputa pela liderança do Campeonato Inglês, Manchester City x Liverpool voltam a se enfrentar, neste sábado, 16, desta vez pelas semifinais da Copa da Inglaterra da temporada 2021/22. A bola rola no Estádio de Wembley, em Londres, e o pontapé inicial está marcado para as 11h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+.

No último jogo entre as equipes pela Premier League, o City empatou por 2 a 2, mas manteve a liderança no campeonato, somando 74 pontos, com 23 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Vindo de um confronto tenso na última quarta-feira, 13, que garantiu vaga nas semis da Champions contra o Atlético de Madri, a equipe de Pep Guardiola poderá contar neste sábado com Gabriel Jesus, que volta a ficar disponível após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos na Liga dos Campeões.

Já o Liverpool, que está a apenas um ponto de distância no Campeonato Inglês, também vem de resultado positivo na quarta-feira, contra o Benfica, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões – mesmo empatando por 3 a 3, eliminou o adversário pela vantagem construída no jogo anterior. O técnico Jürgen Klopp poupou seus principais atletas para a partida contra os portugueses, pensando no jogo deste sábado.

A equipe que vencer jogará a final da Copa da Inglaterra contra o ganhador do duelo Chelsea x Crystal Palace, que acontece no domingo, 17, também em Wembley.

Confira onde assistir à semifinal deste sábado:

11h30

Manchester City x Liverpool – ESPN e Star+

