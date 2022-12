Manchester City x Liverpool e os jogos da semana após o fim da Copa

A Copa do Mundo do Catar acabou em alto estilo, com a Argentina do craque Lionel Messi campeã após 36 anos. Depois de 64 jogos, 172 gols marcados e muitas zebras no Mundial, a bola já volta a rolar pela Europa nesta terça-feira, 20, com partidas da Copa da Liga Inglesa.

A semana também terá um clássico de peso, entre Manchester City e Liverpool, na quinta, 22, além de amistosos e a decisão do Campeonato Paulista Feminino, entre Santos e Palmeiras. PLACAR lista os principais jogos:

Terça-feira, 20

Copa da Liga Inglesa

16h45

Wolverhampton x Gillingham – Star+

Southampton x Lincoln – Star+

Newcastle x Bournemouth – ESPN e Star+

Milton Keynes Dons x Leicester City – Star+

Quarta-feira, 21

Amistoso

8h

PSG x Quevilly

Campeonato Paulista Feminino

15h30

Palmeiras x Santos – TV Globo, SporTV, Paulistão Play, ElevenSports, YouTube e Estádio TNT Sports

Copa da Liga Inglesa

16h45

Blackburn x Nottingham Forest – ESPN 4 e Star+

Charlton x Brighton

17h

Manchester United x Burnley

Quinta-feira, 22

17h

Manchester City x Liverpool

